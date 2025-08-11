الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
صورة.. بوستر فيلم ياسمين رئيس يثير الجدل قبل عرضه

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 3:23 مساءً
ياسمين الريس

أثار بوستر فيلم “بابا وماما” بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن “توتا”، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع طرحه عبر مواقع التواصل، في ضوء الحملة الترويجية للفيلم الذي سيُعرض في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجاري.

حمل البوستر الدعائي لفيلم “ماما وبابا”، الذي نُشر عبر الصفحات الرسمية لأبطال وصُنّاع العمل على منصات التواصل الاجتماعي، توقيع الروائي والسيناريست محمد صادق، كمؤلف للفيلم.

وبشكلٍ لافت ومفاجئ، رُفع اسم محمد صادق، من البوستر الرسمي لـ”ماما وبابا”، باعتباره كمؤلف للعمل، وُوضع بدلًا منه أسماء صُنّاع آخرين، حيث كُتب اسم المؤلفة رحمة فلاح، كونها صاحبة الفكرة الأساسية للمشروع، بينما السيناريو والحوار لورشة كتابة تُسمى “ورشة براح”.

وأحدث ذلك الأمر، إشكالية كبيرة عبر منصات التواصل، خلال الساعات الماضية، حيث اعتقد البعض أنّ هناك خلافات قد وقعت بين الكاتب محمد صادق والشركة المنتجة، لذا قررت استبعاده من الفيلم بشكلٍ نهائي وانتهاك حقوقه الأدبية، فيما رأى آخرين أنّ الفكرة قد تكون مسروقة، ومحمد صادق ليس صاحبها أساسًا، ووضع اسم أي كاتبة على البوسترات الدعائية، خاصةً وأنّ ورشة “براح” ليست معروفة للجمهور تقريبًا.

