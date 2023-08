صورة غامضة.. ما هو سر المنزل الاحمر الذي نجا من حرائق هاواي ؟

حالة من الحزن تسيطر على ولاية هاواي الأميركية بعد الحريق الكبير الذي وقع فيها، فيما لا تزال أعمال فرق الإنقاذ مستمرة في جزيرة ماوي، والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي أشعل درة السياحة حول العالم، وحصد أرواح أكثر من 100 شخص، أثار منزل يتيم حيرة كل من شاهده.

فقد نجا منزل ذو سطح أحمر وحده من مدينة لاهاينا التي احترقت بالكامل في غرب جزيرة “ماوي” حيث قضت الحرائق على آلاف المنازل والسيارات.

وانتشرت صورة ذلك المنزل بشكل واسع عى مواقع التواصل، وسط تساؤلات حول سره؟!

فقد بدا البيت المكون من طابقين سالماً بجدرانه البيضاء، منتصباً دون خدش، وسط محيط محترق في مشهد أشبه بالكابوس.

حتى إن بعض الأشجار حول المنزل الصامد، نجحت في اجتياز الحريق، ما أثار حيرة كل من شاهده، وأطلق عليه العديد من المغردين على مواقع التواصل عبارة “البيت الأحمر الذي نجا من حرائق هاواي”.

This red house is the only survivor in this neighborhood that burned completely on the island of "Maui", in the US state of Hawaii, in which fires broke out, destroying thousands of homes and cars, destroying property, and killing more than 100 people.

