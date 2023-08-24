صورة لـ "وهم بصري" تكشف تحليلاً مذهلاً عن شخصيتك.. عليك أن تجربها

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة تعتمد على “الوهم البصر” لتحليل الشخصية، لتكشف ما إذا كنت شخصًا يفكر بشكل عميق أو أن لديك صعوبة في اتخاذ القرارات.

تمت مشاركة الصورة لأول مرة من قبل ناشطة على منصة “تيك توك” تدعى ميا ييلين، والتي تمتلك أكثر من 450،000 متابع.

ووفقاً لبيلين، فإن التحليل يمكن أن يخبرك إذا ما كنت في حالة دائمة وعميقة من التفكير الذاتي أو إذا كنت غير قادر على اتخاذ قرارات عندما يتعلق ذلك بالأمور البسيطة.

في الصورة، يظهر “وجه رجل يصرخ و “يد” واعتمادًا على ما تراه أولاً، يمكن أن وكشف الحقيقة وراء شخصيتك.

من شاهد (اليد) أولاً، فهو شخص قادر على حل المشاكل ويميل للتريث عند اتخاذ القرارات وقادر على مواجهة التحديات.

من شاهد (وجهاً يصرخ) أولاً، فهو يميل للتفكير العميق ويحاول استكشاف دواخله ويعرف نقاط ضعفه وقوته.

ماذا يعني ذلك؟

لاحظت ميا أن الذين رأوا وجه الرجل أولاً يجب أن يتذكروا أن يكونوا “لطفاء” تجاه أنفسهم، وتابعت: “عليكم التصالح مع الذات، فأنت تقومون بعمل رائع ولا أحد مثالي”.

أما بالنسبة لمن رأوا صورة اليد، فأشارت إلى أنهم “أشخاص قادرين على حل المشكلات بشكل مذهل في الحالات المجهدة، ويستطيعون التغلب على أي تحدٍ يأتي في طريقهم”.

وأبدى العديد من المتابعين الذي أجروا الاختبار اندهاشهم، مضيفين أنهم لا يستطيعون تصديق دقة ما قالت صانعة المحتوى ميا.

فقد قال أحدهم: “لماذا دائمًا تتحدثين عني؟ تساءلت عن ماذا سيكون الغداء”

وكتب آخر: ‘حسنًا، لكن لم تكن مضطرةً للإشارة إليّ بهذه الطريقة!”