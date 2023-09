صورة.. محمد صلاح يثير الجدل بسبب تمثال مسروق

بعيداً عن الملاعب والاهداف أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الجدل، بعد ان نشر صورة له في المتحف البريطاني، بحيث كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، مفاجأة خطيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية، إن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال لـ”رمسيس الثاني”، يزن 10 أطنان، وهو مسروق.

كما أوضح أن الصورة المتداولة لصلاح بالمتحف البريطاني أمام التمثال رسالة دعم منه، مشيرا إلى أن المتحف البريطاني به نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة.

وبين أن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية، مطالبا بعقد مؤتمر عالمي لطلب استرداد الآثار المصرية، خاصة بعد سرقة المتحف البريطاني.

يشار إلى أن كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار كان أشار إلى أن مصر استردت نحو 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011 حتى الآن.

ولفت إلى أن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر.

Being a tourist in London on my day off. pic.twitter.com/QD88PjGPqH

— Mohamed Salah (@MoSalah) August 29, 2023