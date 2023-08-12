صورة.. مسلمة محجبة في فيلم "باربي"

يصوِّر فيلم “باربي” النساء القويات من جميع المجالات والأعراق والثقافات، ووقع الاختيار على عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الباكستانية أمينة علي لتمثيل المرأة المسلمة في العمل.

وكشفت أمينة علي، البالغة من العمر 24 عامًا، أنه جرى اختيارها للعمل من قبل وكالة Bame، التي تعتبر من وكالات عروض الأزياء الشهيرة في بريطانيا، والتي تنتسب إليها عارضات أزياء من أصول إفريقية وآسيوية.

ولفتت أمينة إلى أنها شعرت بالتخوف من المشاركة، إذ اعتقدت أنها لم تكن ملائمة للفيلم، فهي لم ترى أن أين من دمى “باربي” أو تشبه أصولها وثقافتها، لكن تبدد قلقها لدى وصولها موقع التصوير، إذ فوجئت بالشخصيات المختلفة المنضمة للعمل.

وحول المشهد الذي شاركت فيه، لفتت إلى أن اللقطة التي ظهرت بها تسمى Row of Barbies، إذ تظهر واقفةً إلى جانب مجموعة من دمى الباربي، فيما تألقت ببدلة برتقالية نسَّقتها مع حجاب متطابق اللون لكن أفتح قليلًا.

وأوضحت أنها كانت لتختار ذات الإطلالة التي اختارها لها فريق العمل المسؤول عن الأزياء، أو إطلالة مشابهة لها.

وأشارت إلى أن هذه اللقطة استغرق تصويرها ما يقارب الـ15 ساعة متواصلة، ورغم أنها التقطت العام الماضي، إلَّا أنها أبقت مشاركتها في العمل سرًا؛ نظرًا لتوقعيها اتفاقية عدم إفشاء السر.