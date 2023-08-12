السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. مسلمة محجبة في فيلم "باربي"

منذ 6 دقائق
فيلم باربي

فيلم باربي

A A A
طباعة المقال

يصوِّر فيلم “باربي” النساء القويات من جميع المجالات والأعراق والثقافات، ووقع الاختيار على عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الباكستانية أمينة علي لتمثيل المرأة المسلمة في العمل.

وكشفت أمينة علي، البالغة من العمر 24 عامًا، أنه جرى اختيارها للعمل من قبل وكالة Bame، التي تعتبر من وكالات عروض الأزياء الشهيرة في بريطانيا، والتي تنتسب إليها عارضات أزياء من أصول إفريقية وآسيوية.

ولفتت أمينة إلى أنها شعرت بالتخوف من المشاركة، إذ اعتقدت أنها لم تكن ملائمة للفيلم، فهي لم ترى أن أين من دمى “باربي” أو تشبه أصولها وثقافتها، لكن تبدد قلقها لدى وصولها موقع التصوير، إذ فوجئت بالشخصيات المختلفة المنضمة للعمل.

وحول المشهد الذي شاركت فيه، لفتت إلى أن اللقطة التي ظهرت بها تسمى Row of Barbies، إذ تظهر واقفةً إلى جانب مجموعة من دمى الباربي، فيما تألقت ببدلة برتقالية نسَّقتها مع حجاب متطابق اللون لكن أفتح قليلًا.

وأوضحت أنها كانت لتختار ذات الإطلالة التي اختارها لها فريق العمل المسؤول عن الأزياء، أو إطلالة مشابهة لها.

وأشارت إلى أن هذه اللقطة استغرق تصويرها ما يقارب الـ15 ساعة متواصلة، ورغم أنها التقطت العام الماضي، إلَّا أنها أبقت مشاركتها في العمل سرًا؛ نظرًا لتوقعيها اتفاقية عدم إفشاء السر.

    المزيد من منوعات

    فريق برايتون
    الدوري الإنجليزي.. برايتون يقسو على لوتون برباعية
    بروسيا دورتموند
    كأس ألمانيا.. دورتموند يمطر شباك شوت مينز بسداسية
    تشافي هيرنانديز
    قرار صادم من تشافي لنجم برشلونة

    الأكثر قراءة

    المحامي "فؤاد الدبس"
    فيديو.. صوت بيروت يكشف عن وجود لائحة عقوبات ثانية ستضم "مصرفيين وقضاة" مرتبطين برياض سلامة
    زلزال
    زلزال يضرب شرق تركيا.. وهزّة أرضيّة بلا خسائر في مصر
    المشي- تعبيرية
    ما فوائد المشي ألف خطوة في اليوم؟