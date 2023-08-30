صورة.. من سيكون أفضل لاعب بالدوري السعودي خلال أغسطس؟

أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن قائمة النجوم الأربعة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي خلال أغسطس/ آب الجاري.

ووفقاً للحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة “X” فإن المرشحين الأربعة هم:

كريستيانو رونالدو (لاعب النصر) ورياض محرز (لاعب الأهلي) ومالكوم (لاعب الهلال) وكورنادو (لاعب الاتحاد).

وسيكون لتصويت الجماهير دور في اختيار النجم الأبرز في المسابقة لهذا الشهر.

4 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس 🌟 pic.twitter.com/H0SpZiApEo — دوري روشن السعودي (@SPL) August 30, 2023

وكان رونالدو قد سجّل 5 أهداف وصنع اثنين، فيما أحرز محرز هدفين وصنع مثلهما، فيما هزّ مالكوم الشباك 4 مرات وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، ووقع كورنادو على 3 أهداف وصنع اثنين.

فيما تمّ ترشيح لجائزة المدرب الأفضل كلّ من نونو سانتو (مدرب الاتحاد) وجورجي جيسوس (مدرب الهلال) وماتياس يايسله (مدرب الأهلي) وبريكليس تشاموسكا (مدرب التعاون).