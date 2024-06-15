صور.. أميرة ويلز كيت تظهر للمرة الأولى منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

ذكرت شبكة “سكاي نيوز” أن كيت، أميرة ويلز البريطانية، وصلت إلى قصر بكنجهام قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت منذ أن كشفت جراحة خضعت لها قبل خمسة أشهر عن إصابتها بالسرطان.

وعرضت قناة “سكاي” لقطات وصول كيت في سيارة برفقة زوجها الأمير وليام وأطفالهما الثلاثة لحضور عرض عسكري سنوي يقام في وسط لندن للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملك بريطانيا.

بعد ستة أشهر من ظهورها الأخير قبيل عيد الميلاد حين ألغت أميرة #ويلز كل التزاماتها الرسمية لكي تخضع لعلاج كيميائي وقائي، أعلنت مساء الجمعة أنّها ستحضر هذا الحفل الرسمي مشيرة الى “تقدم جيد” في علاجها.

في رسالة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدّثت زوجة الأمير وليام للمرة الأولى أيضا عن صحتها منذ الإعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية آذار.

وكتبت كيت (42 عاماً) في رسالتها التي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الاسبوع في ويندسور، بحسب مكتبها: “أنا أحقّق تقدُّماً جيّداً، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة”.

وأضافت: “علاجي مستمر وسيستمر لعدة أشهر” ووصفت كيف أنّها في الأيام الأكثر صعوبة تشعر “بالتعب والضعف”، وأنّها على العكس تريد “الاستفادة بالحد الاقصى” من الأوقات التي تشعر فيها انها في وضع أفضل.

وتابعت قائلة: “أتطلع لحضور العرض العسكري في مناسبة عيد ميلاد الملك في نهاية الأسبوع مع عائلتي وآمل في التمكن من المشاركة في بعض الالتزامات العامة هذا الصيف، مع العلم انني لم أخرج بعد من الصعوبات” متوجهة بالشكر عن الدعم الكبير الذي تلقته.

وسيحتفل الملك بعيد ميلاده السادس والسبعين في 14 تشرين الثاني، لكنّ التقاليد منذ عام 1748 تقضي بتنظيم احتفال رسمي يشمل عرضاً عسكرياً وظهوراً للعائلة المالكة على شرفة القصر في حزيران.