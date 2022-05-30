صور.. جوني ديب يفاجئ معجبيه احتفالاً بنهاية المحاكمة

فاجأ النجم الأمريكي جوني ديب معجبيه بالظهور على خشبة المسرح في عرض موسيقي حي في مدينة شفيلد، في توقيت حساس بالنسبة له.

ويبدو أن هذه هي الطريقة التي قرر الممثل الاحتفال بها، بعد نهاية جلسات قضية التشهير التي أقامها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد انتظاراً للنطق بالحكم.

ووفقاً لموقع “مترو” البريطاني، انضم جوني ديب إلى صديقه المقرب جيف بيك على خشبة المسرح، خلال قيام الأخير بجولة غنائية في إنجلترا، حيث قدما أغنية Isolation، المأخوذة من أغنية جون لينون.

جوني ديب أحد أعضاء فريق Hollywood Vampires مع الموسيقيين أليس كوبر وجو بيري، وسبق أن قدموا سوياً أغان ناجحة.

وتسبب ظهور ديب المفاجئ في صدمة للجمهور، الذي يأمل أن يشارك ديب صديقه جيف في عروض أخرى خلال الجولة الغنائية في قاعة ألبرت الملكية، نهاية شهر مايو/أيار الجاري.

وفسّر الموقع سبب صدمة الجمهور، وهو ظهور ديب في إنجلترا بعد ساعات من ختام الجلسة القضائية في دعوى التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد، مقابل 50 مليون دولار.

وقال أحد المعجبين: “لم أكن أتوقع ذلك، ظننت لوهلة أنني في قاعة المحكمة، لكن أتضح أنني في شيفلد أحضر حفلة لجيف بيك”.

وقال معجب آخر، إن جوني ديب كان له حضور طاغ في الحفلة، وقدم أداءً رائعاً.