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صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2023 5:40 صباحًا
وديع الشيخ

وديع الشيخ

هنادي عيسى
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احتفل المطرب وديع الشيخ ليل الاثنين بعيد مولده حيث احتشد المئات من المدعوين لمشاركته فرح المناسبة، وفي طليعتهم نخبّة من المطربين والممثلين من لبنان و الوطن العربي في مقدمتهم الممثل السوري عبد المنعم العمايري، والمطرب المصري حمو بيكا، وحسام جنيد وصبحي توفيق، ومحمد إسكندر، وفارس الكسندر، وماهر جاه، ومرعي سرحان، وسارة زكريا، وسارية السواس، برهان، ودي جي اصيل، ونجوم الكوميديا في لبنان شادي مارون، وكميل اسمر، وماريو باسيل، وامل طالب، علي اتحاد، والإعلاميين وأهل الصحافة والمنتجين ومتعهدي الحفلات إضافة الى وجوه مؤثرة في كافة الميادين لاسيما الاجتماعية والتنموية.

وكان صاحب العيد يتنقّل بين محبّيه بلياقته المعهودة ومحبّته العارمة، يُصافح الجميع فردًا فردًا، ويأخذ معهم الصور التذكارية والـ سلفي، شاكراً لهم على المحبّة التي أولوه إياها.

وبعد العشاء الفاخر الذي ترافق مع بعض أغنياته والأغاني الشعبية والطربية، حمل بعض الأصدقاء نجمهم المحبوب على الأكتاف، ترافقهم فرقة الزّفة، ولفّوا به المكان، ممتشقين معه السيوف ويرقصون معه رقصة الأنفة والنخوة العربية.

بعدها تحلّق المدعوون من حوله، يشاركونه في قطع قالب الحلوى وسط الهتافات المنادية باسمه وصوت المفرقعات التي ملأت السماء إنارة ونجومًا.

ليلة من العمر أمضاها محبّو وديع الشيخ محتفلين بعيد مولده الذي كان أشبه بمهرجان فنّي وإعلاميّ كبير، وهنأه الجميع لهذه المناسبة، متمنيّين له العمر المديد والمزيد من النجومية.

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