صور.. ياسمين صبري تتألق في أحدثلا ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي “انستغرام”.

وظهرت ياسمين صبرى خلال الصور، بإطلالة مميزة ترتدى فستان باللون الزهرى، وتحمل مظلة شمس بيديها، وشعرها منسدل على كاتفيها، ووضعت مكياج خفيف يتناسب مع إطلالتها.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبرى تستعد لبطولة مسلسل من 15 حلقة، وقد يتم عرضة داخل الموسم الرمضانى 2023، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

من ناحية أخرى، كان من المفترض أن تقدم ياسمين صبري عمل سينمائي جديد بعنوان شغل عصابات، إلا أنه توقف دون أسباب واضحة وكانت آخر أعمالها في السينما الفيلم هنا وسرور، الذي عرض عام 2018، بطولة محمد إمام، والراحل فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن “توتا”، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج حسين المنباوي.

وقد كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في دراما رمضان 2020 وشاركها البطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.