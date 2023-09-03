طارق عبد العزيز يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

بعد انتشار العديد من التصريحات حول تدهور الحالة الصحية للنجم المصري عادل إمام، والأزمة الكبيرة التي حلت على النجمة مادلين طبر بعد تصريحاتها الأخيرة حول عائلة الزعيم.

حضر الفنان طارق عبد العزيز الدورة الثانية لفعاليات مهرجان القاهرة للدراما، وعلق علي الشائعات السائدة حول الزعيم عادل إمام، من خلال تصريحات خاصة لموقع “بوابة الأخبار” ، قال: “الزعيم ربنا يديله الصحة وأنا علي اتصال به من خلال مدير أعماله وإبنه رامي وهو زي الفل وبصحة جيدة وربنا يباركلنا فيه”.

وتابع:”عملنا السنادي دورة مهرجان المسرح القومي بقيادة محمد رياض باسم أستاذ عادل إمام، مش هنعرف نديله حقه لأن الزعيم علمنا كلنا واستفادنا منه كتير علي مستوي الجمهور، وإحنا كممثلين تلامذة الزعيم”.

يذكر أن القدير طارق عبد العزيز قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية ومنهم مسلسل “دايماً عامر” ، “راجعين يا هوي” ، “اعمل ايه” ، “أخر دور” ، “تحقيق”.

وينتظر عرض فيلم “ألوان”، الذي تدور الأحداث فى إطار درامي حول طفل سورى غرقت عائلته، ووصل لمصر فتتبناه إحدى الأسر المصرية، ويقوم الطفل بدوره الإيجابى فى حياتهم بعد انشغالهم بأمور الحياة عن جو العائلة.

يشارك معه في الفيلم الفنانة منال سلامة، نور إيهاب، محمود ترك.