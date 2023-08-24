طرد حارس أمن لغنائه بحفل تايلور سويفت

ادّعى حارس أمن طرده من الشركة التي كان يعمل بها، بعد تصويره وهو يغني في إحدى عروض النجمة الأميركية تايلور سويفت في مينيابوليس، مينيسوتا، في الولايات المتحدة، نهاية حزيران، ويطلب من المعجبين التقاط صور له مع النجمة التي يحرسها، على الرغم من تأكيده من أنه كان “يقوم بعمله” على أكمل وجه.

وشوهد كالفن دنكر، وهو يغني كلمات أغنية Cruel Summer لتايلور سويفت أثناء حراسته لحفلها، في مقطع فيديو انتشر انتشاراً واسعاً عبر منصة “تيك توك”، أدى إلى فصله رسمياً من العمل كحارس أمن لدى شركة Best Crowd Management، بسبب كسر قاعدة الشركة.

والتحق دنكر بتلك الوظيفة الأمنية، من أجل حضور حفلات تايلور سويفت مجاناً، فكان هذا الهدف الأساسي بالنسبة له، وتضمنت تعليمات وقواعد الشركة الأمنية التي كان يعمل لديها منع التقاط أي صور شخصية مع أي فنان تتم حراسته.

وقال دنكر في فيديو توضيحي عبر “تيك توك”، بعد انتشار الفيديو الخاص به وهو يغني، إنه أثناء حفل النجمة يومي 23 و24 حزيران الماضي، أدرك في الليلة الأولى مدى قرب تايلور سويفت منه، فأراد توثيق تلك اللحظة السعيدة بالنسبة له والحصول على الصور، في الوقت الذي لا يسمح له بحكم عمله باستخدام هاتفه المحمول، فقام في الليلة التالية، بتسيلم قطع صغيرة من الورق للجمهور في الصف الأمامي، مرفق فيها رقم هاتفه المحمول، ومكتوب فيها أنه لا يُسمح له بإخراج هاتفه، لذا إذا جاءت تايلور سويفت خلفه، مباشرة، فيرجى التقاط صور له معها وإرسالها لهاتفه.

وأكد حارس الأمن أنه سلم ورقتين فقط لشخصين في الصف الأمامي في الليلة الثانية، وكانا لطيفين معه، على حد تعبيره، وفقاً لما ورد في صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، مشيراً إلى أنه لم يمرر أي رسالة إلى المرأة التي نشرت فيديو “تيك توك” وهو يغني، لكنه كان سعيداً جداً لرؤيته في فيديو ينتشر على نطاق واسع.

وأضاف: “كل صورة التقطتها في تلك الليلة كانت من خلف الحاجز مثل أي صورة أخرى التقطها أحد المعجبين… لم أخرج هاتفي أبداً… وقبل كل شيء، تأكدت من أن تايلور سويفت كانت آمنة ومن كل شيء”، “لقد قضى المعجبون وقتاً ممتعاً، وكنت أقوم بعملي”.

وقال دنكر في الفيديو إنه عرض حذف المنشور، وقالت ممثلة الموارد البشرية في الشركة إنها ستعود إليه، لكنه لم يتلق أي رد منذ أكثر من شهر.

وأكد دنكر عبر الفيديو أنه تم منحه مناوبة العمل في حفل إد شيران في المكان ذاته يوم 12 آب، وتمكن من العمل فيه، لكنه طرد بعدها رسمياً بعد نوبة عمل استمرت 7 ساعات.

ورغم خسارة دنكر لوظيفته، إلا أنه أكد عدم حمل أي ضغينة ضد الشركة، وأنه أراد فقط توضيح ما حدث للجميع، مشيراً إلى أنه استمتع جداً بالعمل في واحدة من أروع الحفلات الموسيقية على الإطلاق.