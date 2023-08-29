طلاق أحمد سعد وزوجته.. والأخيرة: شكراً على المقلب

أعلنت علياء البسيوني طلاقها من المطرب أحمد سعد، الثلاثاء، رسمياً بعد زواج دام لمدة 3 سنوات أسفر عن إنجاب إبنتين علياء ومريم وهي أحدث مولودة لأحمد سعد.

وفوجئ الجمهور بطلاق علياء البسيوني وأحمد سعد حيث أكدت أن الطلاق تم رسمياً بناء على رغبة أحمد سعد معلنة عن أسباب الإنفصال بشكل كامل على صفحتها الرسمية.

وأعلنت علياء البسيوني طلاقها بشكل رسمي فيما وقع الطلاق بناءً على رغبته وكتبت:” الحمدلله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته”.

“الحمد لله تم الطلاق بيني وبين أحمد سعد بناء علي رغبته .. حابة اشكر أحمد جدا علي أصلة غير طيب ومعدنه السيئ ..وشكرا علي قرارك اللحظي الغير الموفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا”.

وأضافت :”أنا حقيقى تعبت في العلاقة دي وكنت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي”.

وتابعت علياء البسيوني : “شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت”.