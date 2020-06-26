“طلب غريب” من وزارة الصحة المصرية للمتزوجين

في ظل التطورات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد ، خاصة أن النساء الحوامل من أكثر الفئات عرضة للإصابة بأعراض شديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 .

دعت وزارة الصحة والسكان المصرية، ممثلة في قطاع تنظيم الأسرة، المتزوجين إلى ضرورة تأجيل الحمل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، مشددة على أن الأمر لم يعد رفاهية؛ لأنه تم اكتشاف مضاعفات للفيروس، من بينها إمكانية تسببه في تجلط الدم.

وأشار بيان صادر عن قطاع تنظيم الأسرة، اليوم الجمعة، إلى أن تجلط الدم الذي قد يحدث بسبب كورونا، يؤثر على المشيمة التي تعد مصدر غذاء الجنين، لافتة إلى أن هناك أعراضا يمكن أن يسببها للأم الحامل.

ولفت إلى أن ضعف مناعة المرأة أثناء فترة الحمل تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، موضحة أن الحمى وهي من أعراض ”كورونا“؛ تؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين، يمكن أن تصل إلى وفاته.

وكانت وزارة الصحة المصرية، وجهت – في وقت سابق – عددا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت السيدات الحوامل بضرورة اتخاذ الإجراءات للوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد، ممثلة بـ“الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات“.

بدوره أكد روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لمرض كوفيد 19 مقارنة بغير الحوامل، محذراً من أنه يتعين على الولايات التي تشهد زيادة في حالات الإصابة التحرك في هذا الصدد.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض توصلت إلى أن الحوامل يكونون أكثر عرضة للحاجة لدخول وحدات العناية المركزة أو للاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي مقارنة بغير الحوامل. لكن المراكز قالت إن المرأة الحامل ليست معرضة أكثر لخطر الوفاة. وأضافت أنها لا تملك بيانات بعد عن كيفية تأثير كوفيد-19 على نتائج الحمل.