"طلعت الإشاعة مظبوطة".. فيديو يُوثّق "قصة حب" سارة أبي كنعان ووسام فارس

مع تحوّلها إلى ارتباط رسميّ، كشف الممثلان سارة أبي كنعان ووسام فارس رسميًا علاقة الحب بينهما، بعد أن فضّلا سابقًا إبقائها بعيدة من الإعلام.

فمن خلال مقطع فيديو عبر “إنستغرام”، شارك الممثلان خبر ارتباطهما مع أصدقائهما ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات لحظات حب، تُوجّت بخاتم الخطوبة الذي وضعه الثنائيّ.

وعلّقت أبي كنعان على الفيديو قائلة: “طلعت الإشاعة مظبوطة”، وذلك بعد أن انتشرت في وقت سابق أخبار حول علاقتهما.

وقد علّق على الفيديو عدد كبير من المشاهير والمتابعين، ومن أبرزها من الممثل السوري طلال مارديني، حيث قال لفارس: “مبروك صهري سندة ضهري، مبروك سارة”.

يُذكر أنّ فارس ومارديني جمعهما مسلسل “الثمن”، حيث أدّى فارس دور زوج شقيقة مارديني، فيما أدّت أبي كنعان دور صديقة الممثلة رزان الجمال، التي جسّدت شخصية “سارة” في العمل الذي حاز تفاعلًا كبيرًا من الجمهور اللبناني والعربي.