أخبار متضاربة.. ما حقيقة اختفاء عادل إمام؟

أقلق الفنان المصري عادل إمام، جمهوره ومحبيه على صحته، بعد انتشار أخبار متضاربة حول وضعه الصحي وحقيقة الحجز عليه من قبل عائلته، وذلك على اثر تصريحات الفنانة مادلين طبر التي طالبت بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن أولاده يحتجزونه ويرفضون خروجه للإعلام ويمنعون عنه الزيارات والاتصالات بعد إصابته بالزهايمر.

وبالرغم من نفي نقيب الفنانين المصريين الفنان أشرف زكي لهذه الأخبار، لافتا إلى أن عادل إمام اعتزل الفن وأن أولاده يجيبون على الهاتف، إلا أن الجمهور ما زال يطالب بخروج عادل إمام بنفسه بفيديو او تسجيل للحديث معهم.

ولاحقا، لفتت مصادر مقربة من عادل إمام الى ان الاخير كان يتحضر للعودة إلى الجمهور من خلال فيلم سينمائي من إنتاج شقيقه وإخراج ابنه رامي إمام، إلا أن صعوبة حفظة للنص وتدهور حالته الصحية وصعوبة إنخراطه في المجتمع تسببت بإنهاء الفيلم.

هذا وأشارت المصادر إن أولاد إمام منعوه من استخدام هاتفه النقال ومنعوا أصدقائه من زيارته في محاولة منهم للحفاظ على تاريخه الفني، الا انه لم يتم التأكد من هذه التفاصيل المنتشرة في ظل نفي عائلته المستمر لهذه الأخبار.