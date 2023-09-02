عاش حياته كما لو كانت أغنية.. وفاة المغني جيمي بافيت عن 76 عاماً

أعلن الموقع الإلكتروني للمطرب وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت السبت وفاته عن عمر يناهز 76 عاما.

ويشتهر بافيت بأغنيته “مارجاريتافيل” التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية.

وقال الموقع في بيان “رحل جيمي في سلام مساء الأول من سبتمبر بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده الكثير للغاية”.

وطرح بافيت أغنية مارجاريتافيل في 1977 وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وظلت بالقائمة لمدة 22 أسبوعا لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة.

وأنتج بافيت 27 ألبوما خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاما. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.

وتوفي جيمي تاركا وراءه زوجته جين سلاجسفول وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.