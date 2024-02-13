الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عاصفة ثلجية في أمريكا تتسبب بإغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجويّة

منذ 33 دقيقة
تراكم الثلوج

تراكم الثلوج

A A A
طباعة المقال

تسببت عاصفة شتوية قوية وسريعة الحركة في تساقط ثلوج كثيفة على شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، ممّا أدّى إلى فوضى في حركة تنقل ملايين الأمريكيين وإجبار مدارس على إغلاق أبوابها وأثار فوضى في السفر جوا عبر المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة الممتدة من ولاية وست فرجينيا شمال شرق البلاد إلى نيو إنجلاند تلقوا تحذيرا من عاصفة شتوية.

وضربت العاصفة نورستر أجزاء من المنطقة وتسببت في سقوط ثلوج كثيفة ورطبة بلغ سمكها 15 سنتيمترا ليلا.

وفي نيويورك، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، تبدلت الأحوال من سقوط أمطار إلى ثلوج في ساعات الصباح الباكر.

وكان من المتوقع أن يصل سمك الثلوج في المدينة إلى قرابة 18 سنتيمترا طيلة اليوم مما يجعل ظروف القيادة صعبة.

وذكرت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك على منصة إكس أن معدلات تساقط الثلوج تصل إلى خمسة سنتيمترات في الساعة في جميع أنحاء وادي هدسون السفلي.

وقالت الإدارة “ستتحول هذه النطاقات جنوبا خلال الساعات القليلة المقبلة حتى الظهر تقريبا مما يؤدي إلى تغطية الطرق بسرعة وظروف قيادة خطرة”، وحثت السائقين على توخي الحذر.

وربما يصل سمك الثلوج إلى 30.5 سنتيمتر في أجزاء أخرى من المنطقة قبل أن تتحرك العاصفة نحو الشرق وتترك المنطقة في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى قرابة 23 سنتيمترا في بوسطن مما دفع رئيس البلدية إلى إعلان حالة الطوارئ.

وألغت المديريات التعليمية في جميع أنحاء المنطقة الفصول الدراسية الحضورية خلال اليوم، بما يشمل مدينة نيويورك، إذ كانت تعقد الفصول الدراسية عن بعد لطلابها البالغ عددهم مليون طالب.

وتضع العاصفة نهاية تامة لحالة “الجفاف من تساقط الثلوج” في مدينة نيويورك التي استمرت لمدة عامين تقريبا.

ووفقا لموقع (فلايت أوير دوت كوم)، تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 900 رحلة جوية من وإلى مطارات لاجوارديا وبوسطن لوجان الدولي ونورك ليبرتي الدولي في نيويورك.

ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 64 كيلومترا في الساعة وحدوث فيضانات ساحلية على طول ساحل نيو إنجلاند بالإضافة إلى مناطق شاطئ نيوجيرزي ولونج آيلاند.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

عمرها 1700 عام.. العثور على بيضة أثرية نادرة
حسين الجسمي
حسين الجسمي يبدع باللون العراقي الأصيل بأغنية عاطفية بعنوان "اتاني"
يخت
الولايات المتحدة تعتزم بيع يخت مصادر بسبب تكاليف صيانته الباهظة.. تعرف إليه

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟