عبد الله بو شهري لصوت بيروت إنترناشونال: نجاح مسلسل "غسيل" لافت

يعتبر الممثل الكويتي عبد الله بو شهري من أبرز ممثلي جيله وهو قدم العديد من الاعمال التي ساهمت في نجاحه بوشهري لـ”صوت بيروت إنترناشونال” إنه يستعد حالياً لخوض غمار الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال المرحلة الأولى، وهي اختيار النص المناسب.

وفي التفاصيل، أوضح بوشهري، قائلاً: «في يديّ حالياً أربعة نصوص درامية ما زلت في طور قراءتها بعناية لاختيار واحدٍ منها فقط، والذي سيأخذني للموسم الرمضاني المقبل، بعد أن يتم صناعته ليكون عملاً تلفزيونياً رمضانياً». وأضاف «بكل صراحة، أنا لست من الفنانين الذين يستعجلون اتخاذ القرار للمشاركة في أي مسلسل كان، لهذا سوف آخذ وقتي الكافي في دراسة كل شخصية من النصوص الأربعة مع التعمق بأبعادها، وأرى إن كانت ستضيف لي بالدرجة الأولى، وأيضاً في حال كانت تستحق بذل الجهد والتعب».

«غسيل»… يُثلج الصدر

على صعيد آخر، أعرب بوشهري عن سعادته بردود الفعل والأصداء الذي يحصدها مسلسل «غسيل» منذ انطلاقة عرضه قبل أيام عبر منصة «Shahid»، مشيراً إلى أن «العمل يعد تجربة جميلة وجديدة بكل تفاصيلها، كما أن ردود الفعل التي بدأت في حصدها حتى اللحظة تُثلح الصدر سواء كانت صادرة من الجمهور الذي عبّر عن رأيه في فضاء (السوشيال ميديا)، أو حتى من الزملاء الفنانين الذين حرصوا على الاتصال بي لمناقشة آرائهم الإيجابية والسلبية. أنا فنان حريص جداً على قراءة غالبية التعلقيات التي تأتي من الجمهور، مع أخذها بعين الاعتبار في المرات المقبلة».

وأردف بالقول: «المسلسل يتألف من ثماني حلقات فقط، ويتناول قصة خيالية مستوحاة من أحداث حقيقية، من كتابة المبدع فهد العليوة وإخراج العبقري أحمد عبدالواحد وإنتاج جمال سنان، وقد شاركني في البطولة نخبة من النجوم الذين استمتعت فعلياً في التعاون معهم فرداً فرداً، وهم شجون الهاجري، زهرة الخرجي، عبير أحمد، عبدالله عبدالرضا، زينب بهمن، منصور البلوشي، فيصل المزعل ومحمد السعد».

وعن دوره في العمل، أفصح بوشهري: «أجسد شخصية حسن الذي يتزوّج من حنين (شجون الهاجري) على الرغم من معارضة عائلتيهما، إذ يلجآن إلى غسيل الأموال في سبيل تحقيق أحلامهما، لكن مشروعهما المربح ما هو إلّا بداية النهاية لتدمير كل ما لديهما».