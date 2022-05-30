عبير صبري تعتذر عن تدوينة “دخول جهنم”

أثارت الممثلة المصرية عبير صبري استغراب الكثير من جمهورها بعد تدوينة نشرتها عبر حسابها في فيسبوك.

واعتذرت صبري ، الإثنين، عن التدوينة ونشرتها وهاجمت فيها محبي فصل الصيف.

وحظيت تدوينة عبير صبري بتفاعل كبير، وعبّر عدد من متابعيها عن استيائهم من كلماتها التي كتبتها وجاء فيها “أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية وضربات القلب دا هيكون إنسان سعيد في جهنم برضه”.

وبعد 24 ساعة من الهجوم، قالت عبير صبري: “كتبت بوست النهاردة عن كراهيتي لفصل الصيف بشكل هزلي كنت بهزر بهزر بهزر يعني ببساطة مع أصدقاء صفحتي الشخصية وليست البيدج وتناقلته المواقع والشتايم انهالت عليا من كل صوب وحدب كعادة المعلقين اللي كلها أو معظمها دعاء عليه بدخول جهنم وربنا ياخدني ويريحهم مني (بعد ألف شر عليا) وإلخ”.

وتابعت: “وبناء على نصيحة شخصية محترمة احترمها جدا وأثق بها نصحني آخد بالي لأن الناس بتنتظر أو بتحول أي كلام إلى سوء نية ويعملوا حفلة كراهية وسباب وبيحاسبوك حساب الكارهين مجاناً بدون سبب وخلاص حتى لو الكلام باين أنه هزلي وضحك وحسن النية.. أوك أنا بعتذر لمحبي الصيف وإن شاء الله كلنا ندخل الجنة يا جماعة وربنا يغفرلنا جميعاً ويساعدنا شكراً”.

آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل “يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، نانسي صلاح، أيمن قيسوني، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، واخراج سامح عبدالعزيز.