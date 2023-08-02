عبير نعمة لصوت بيروت إنترناشونال: وقتنا الحالي يتطلب الاغنية المنفردة

تملك المطربة عبير نعمة أسلوب خاص بالغناء واختيار الأغنيات التي تحرص على تقديمها إلى الجمهور، وهذا ما جعلها إحدى نجمات الوطن العربي، وساعدها في الوقوف على المسارح العالمية، وتمثيل العرب بفنها وموسيقاها المتميزة في الخارج، وتحت عنوان “بعدني بحبك” طرحت أخيرًا أغنيتها الجديدة، التي تُحاكي فيها مشاعر المرأة، من كلمات وألحان نبيل خوري وإخراج نديم حبيقة، وحققت بها نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

وحول تجربتها في هذه الأغنية، تقول عبير نعمة خلال حوارها مع ” صوت بيروت إنترناشونال”: “أسعي دائمًا أن تعكس كل أغنية أقدمها قصة وحالة معينة، لذلك أحببت أغنية (بعدني بحبك)”.

وتضيف: “هذه الأغنية موضوعها يحاكي كل امرأة لا تزال تتخبط في قصة حب غير منتهية وتواجه مشاعرها بصوت عالٍ، وهذا السبب وراء حماسي الشديد لتقديمها، كما موضوعها وكلامها البسيط الذي يلامسنا من الداخل، بالإضافة إلى أنني أردت أن أوصل رسالة من خلال هذه الأغنية لكل امرأة، وهي أن الحياة جميلة وستستمر بالناس الجيدة المحيطة بنا وليس من الخطأ أن نعبر عن الألم والوجع بل لا بد من التعبير عن مشاعرنا”.

وتتبع الفنانة اللبنانية عبير نعمة، أسلوب الأغنية المنفردة في تقديم أغنياتها، وهذا ما فعلته في أحدث أعمالها الفنية من خلال أغنية “بعدني بحبك”، إذ إن الأمر لم يكن صدفة بالنسبة لها، إذ ترى أن الأغنية المنفردة تأخذ حقها في الانتشار بعكس الألبوم، وتقول: “وقتنا الحالي يتطلب الأغنية المنفردة بعكس تقديم ألبوم كامل، خاصةً أن تحضير الأغنية يستغرق وقتًا ومجهودًا كبيرين حتى تظهر بجودة عالية، لذا أفضّل طرحها على طريقة “السنجل” حتى تأخذ حقها”.

وتضيف: “بالنسبة لانتشار الأغنية هذه الفترة يعود إلى طبيعة العصر الحالي وتطور التكنولوجيا، فبالتالي الأغنية السنغل تتواجد على الإذاعات والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون لديها فرصة بالانتشار بشكل أوسع”.

وأعربت عبير نعمة عن عشقها للمغامرة والتحدي في أعمالها الفنية، لذلك تتمسك بمعايير معينة في اختيار الأغنيات التي تقدمها إلى جمهورها، وحول ذلك تقول: “أعتمد في اختيار الأغنية على الإحساس، فإذا شعرت بالأغنية من أول مرة أقدمها أتحمس لها، فدائمًا أضع نفسي مكان المستمع وكيف ستصل الأغنية وإحساسها إلى قلبه ومشاعره، بالإضافة إلى اللحن والتوزيع الجيد، ولا بد أن تكون غير متشابهة مع الأغنيات التي تتواجد في السوق، بل تكون مختلفة ومميزة”.

وتضيف: “بالنسبة للموضوعات التي أحب تقديمها، أفضّل أن تكون مختلفة وتحاكي جميع الأعمار، ومتنوعة بين العمق والبساطة، فأنا أصبحت حاليًا أكثر جرأة في اختيار الموسيقى والموضوعات التي أقدمها ولا أخاف من التجربة وتقديم الشيء المختلف”.

كما تؤكد أنها تحب الاستماع وتقديم الموسيقى المُختلفة، مثل الطربية التي تربت عليها، والكلاسيكية، بالإضافة إلى موسيقى البوب، فهي تحب التنوع الموسيقي.

وعلى الرغم من أنها تؤمن بالتقدم التكنولوجي ومحاكاة العصر الحديث، إلا أنها ترى أن الذكاء الاصطناعي يفقد القيمة الحقيقية للفن، إذ تقول “الذكاء الاصطناعي خطير بشكل كبير للغاية، ويؤثر على القيمة الفنية؛ لأن من الصعب أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإبداع الفردي الذي يعطي قيمة للفن والموسيقى المعتمد على الإحساس والمشاعر، ولا أعتقد أنه يومًا ما قادر على أن يحل محل الفنان”.