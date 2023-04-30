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عداء بلغاري يحبس نفسه في صندوق زجاجي لـ15 يوماً.. إليكم القصة!

منذ ساعة واحدة
عداء الماراثون البلغاري كراس جورجييف في صندوق زجاجي

عداء الماراثون البلغاري كراس جورجييف في صندوق زجاجي (رويترز)

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سيقيم عداء الماراثون البلغاري كراس جورجييف في صندوق زجاجي لمدة 15 يوما في حديقة بالعاصمة صوفيا لجمع أموال من أجل مساعدة صغار السن في مكافحة الإدمان بمختلف أشكاله.

وخاض جورجييف، وهو محاضر تحفيزي وسفير للأعمال الخيرية، نحو 30 ماراثونا فائق المسافات في أنحاء العالم، من القطب الشمالي إلى كمبوديا، بالإضافة إلى سباق عدو لمسافة 217 كيلومترا في وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال لرويترز “أريد أن أتحدى نفسي … أريد أن أُظهر كيف تتغير الحالة النفسية للإنسان عند وضعه في صندوق”.

وسيتم إنفاق ما يتم جمعه من أموال على مشروعات مختلفة للوقاية من الإدمان بين من هم دون سن 18 عاما، بما في ذلك إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية ووسائل التواصل الاجتماعي الرقمية ومشروبات الطاقة.

وتم وضع صندوق زجاجي بثلاثة جدران زجاجية على قاعدة أمام قصر الثقافة الوطني في صوفيا. وسيكون لدى جورجييف، الذي بدأ تجربته اليوم الأحد، سرير وجهاز للجري، ولن يتمكن من استخدام أي كتب أو جهاز الكمبيوتر أو الهاتف بينما سيمكنه التحدث مع الجمهور لمدة 30 دقيقة فقط يوميا.

وقال “هذه ليست تجربة جسدية بل نفسية”.

كان جورجييف قد ركض في عام 2019‭‭‭ ‬‬‬لمسافة تبلغ 1200 كيلومتر عبر بلغاريا ومقدونيا الشمالية وألبانيا لحث الحكومات على بناء بنية تحتية أفضل لربط الشعوب.

    المصدر :
  • رويترز

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