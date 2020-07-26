عدد زيجات الممثلة “غادة عبدالرازق” تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

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أحدث عدد زيجات الممثلة المصرية غادة عبدالرازق” 50 عاما “جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار تقرير يفيد بزواج عبدالرازق 15 مرة في حياتها.

ومن جهتها نفت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، مزاعم بعض التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تزوجت في حياتها 15 مرة.

وأكدت أنها تزوجت 10 مرات فقط، بما فيهم زوجها الحالي، مدير التصوير، هيثم زنيتا”.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت في شهر أيار عودتها لطليقها هيثم زينتا، بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وقالت غادة في تصريحات وقتها إنه تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل “سلطانة المعز”، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

من ناحية أخرى، استنكرت غادة عبد الرازق ما تم تداوله حول أنها دفعت رشوة إلى الناقد المصري، طارق الشناوي، لكي يشيد بها في أحد أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها لا تعرفه بشكل شخصي، وليس لها أي علاقه به، ولا تقدم رشوة لأحد لكي يكتب عنها.

وتابعت: “أنا لا أحتاج ذلك ولم أفعله حتى وأنا مبتدئة أيام زمان”.

وكان الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، تقدم في شهر أيار بثلاث شكاوى رسمية ضد غادة عبد الرازق، وذلك بعد اتهامها له بالحصول على رشاوى مالية.

وشاركت غادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل “سلطانة المعز”،

ويذكر أن غادة ولدت في محافظة الجيزة. وحصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي. وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت للتمثيل في أفلام ومسلسلات بأدوار ثانية، وبدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، ثم توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة، وهي من الفنانات التي تشكل جدلا بصورها التي يصفها البعض جريئة أحيانا، وغير مدروسة.