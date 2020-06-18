عراقي خطط لفبركة مقتله فقتل أثناء التنفيذ

أعلنت قوات الشرطة العراقية، الأربعاء، إلقاء القبض على منفذي جريمة “اغتيال” وقعت قبل يومين في العاصمة بغداد، كاشفة عن أن جريمة “مفبركة” تحولت إلى جريمة قتل حقيقية بسبب خطأ في التنفيذ.

وبحسب بيان للمديرية، فإن أحد الأشخاص استأجر صديقين له لتمثيل تعرضه لمحاولة قتل، من خلال إطلاق النار عليه من مسدس اشتراه بنفسه.

وقال البيان إن اعترافات المتهمين بينت أن المجني عليه كان “يدين بمبلغ مالي لأحد الأشخاص”، وحاول فبركة محاولة الاغتيال ليتهم بها الدائن، فيسقط الدين ويحصل أيضا على تعويض عشائري “دية”.

والمجني عليه هو موظف، وقام بإقناع زميل له وصديق آخر بتنفيذ العملية مقابل 10 آلاف دولار، بحسب البيان، الذي قال إن العملية جرت كما خطط لها، وأطلق النار على المجني عليه في فخذه كما كان مخططا، لكن “النزف كان شديدا” وتوفي الضحية.