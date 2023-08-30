عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

يتواصل الحديث عن مستقبل النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، واقترابه من الانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم محمد صلاح، بنادي الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن صلاح سيكون ضمن صفوف الاتحاد خلال ساعات.

وتعمل إدارة الاتحاد على دعم صفوفها بالنجم المصري من أجل الظهور بالشكل اللائق والمميز خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتواجد في الفترة الماضية، في مدينة ليفربول، أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، للتفاوض مع إدارة ليفربول، بشأن محمد صلاح.

وقدم الاتحاد عرضا لليفربول، تبلغ قيمته 100 مليون جنية إسترليني، لشراء عقد محمد صلاح، الذي ينتهي في صيف عام 2025.

وأكد الصحفي الإنجليزي الموثوق، رودي جاليتي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك وفد من نادي الاتحاد سافر إلى ليفربول من أجل محاولة حسم التعاقد مع محمد صلاح.

وأشار إلى أن وفد نادي الاتحاد الذي سافر إلى ليفربول، هدفه الأساسي هو محاولة إقناع مدرب ليفربولـ، يورجن كلوب، بالموافقة على بيع الفرعون المصري هذا الصيف.

وأوضح أن نادي الاتحاد قرر زيادة عرضه المالي الذي قدمه لنادي ليفربول والمقدر بـ100 مليون دولار، كمحاولة لإقناع الريدز ببيع محمد صلاح.

وسينتهي بشكل رسمي سوق الانتقالات الصيفية، يوم الخميس المقبل الموافق (31 أغسطس 2023) في أغلب الدول الأوروبية، وعلى رأسها إنجلترا، وبالتالي سيتأجل تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح حتى يناير المقبل أو صيف 2024.