عرض جمالي طبيعي.. ظهور أوّل قمر عملاق لهذا العام و4 كواكب مرئية

سيكون هناك عرض جمالي طبيعي في السماء ليلة اليوم، وهو قمر عملاق وأربعة كواكب مرئية. إذ يمكن لمحبي السماء رؤية اكتمال القمر هذه الليلة، بالإضافة إلى الزهرة والمريخ وزحل والمشتري في السماء، بحسب ما ذكر موقع KSAT.

فإنّ القمر العملاق يعني أن القمر يبدو أكبر قليلًا من المعتاد، لأنه سيكون عند نقطة الحضيض أو بالقرب منها – مما يعني أنّه في نقطة في مداره يكون أقرب ما يكون إلى الأرض. ويعد قمر شهر تموز/ يوليو، هو الأول من بين أربعة أقمار عملاقة على التوالي هذا الصيف.

تمت تسمية بدر شهر يوليو باسم Buck Moon، تيمنًا بالوقت الذي يبدأ فيه ذكر الغزلان، الذي يطلق عليه “Bucks”، في نمو قرونه، والذي يتزامن مع هذا الوقت من كل عام.

بالإضافة إلى البدر، سيتمكن راصدي السماء من رؤية أربعة كواكب بالعين المجردة. حيث سيظهر كوكب الزهرة والمريخ في الغرب بعد غروب الشمس مباشرة. بعد ذلك، سيرتفع زحل في وقت لاحق، حوالي منتصف الليل، ويليه كوكب المشتري في ساعات الليل.

هذا ويقول خبراء الأرصاد الجوية في KSAT إن السحب ستكون غائمة جزئيًا هذا المساء ثم تصبح غائمة في الغالب خلال الليل، ولكن لا يزال بإمكانك مشاهدة الحدث السماوي.