الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عرض خُرافي.. الهلال السعودي يسعى لضم مبابي

منذ ساعتين
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

وسط الحديث عن تجهيز ريال مدريد عرضه الأول لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، فجرت شبكة “سكاي سبورتس” مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط مبابي بإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان، في ظل رفضه تمديد عقده مع الفريق الفرنسي ورغبة الأخير في الاستفادة من بيعه خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن الهلال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مبابي مقابل 300 مليون يورو.

ويستهدف الهلال من خلال هذا العرض، بدء المفاوضات مع باريس سان جيرمان وهو عرض خرافي وفقًا لوصف رومانو.

لم يتفاوض الهلال مع مبابي أو أي طرف مقرب من اللاعب الفرنسي حتى الآن، وهناك اعتقاد في باريس سان جيرمان أن اللاعب اتفق مع ريال مدريد للرحيل في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المقبل، بعد رفض التمديد حتى 2025 وبالتالي، قد يرحل بالمجان في الأول من يوليو 2024.

    المزيد من منوعات

    لاندو نوريس
    نوريس يعلق على فوز فرستابن ببطولة فورمولا 1
    يقوم الرهبان البوذيون بطقوس غريبة جداً منها التحنيط وهو أحياء
    فيديو لأخطر وأغرب الطقوس الدينية بحق البشرية.. وضعوا أنفسهم بالزيت المغلي!
    محمد صلاح- رويترز
    أزمة تهدد محمد صلاح مع ليفربول

    الأكثر قراءة

    الشيف الشهير بوراك أوزدمي
    بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل
    الطفلة المغدورة "لين طالب"
    فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
    الذرة- تعبيرية
    للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة