عرض خُرافي.. الهلال السعودي يسعى لضم مبابي

وسط الحديث عن تجهيز ريال مدريد عرضه الأول لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، فجرت شبكة “سكاي سبورتس” مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط مبابي بإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان، في ظل رفضه تمديد عقده مع الفريق الفرنسي ورغبة الأخير في الاستفادة من بيعه خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن الهلال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مبابي مقابل 300 مليون يورو.

ويستهدف الهلال من خلال هذا العرض، بدء المفاوضات مع باريس سان جيرمان وهو عرض خرافي وفقًا لوصف رومانو.

لم يتفاوض الهلال مع مبابي أو أي طرف مقرب من اللاعب الفرنسي حتى الآن، وهناك اعتقاد في باريس سان جيرمان أن اللاعب اتفق مع ريال مدريد للرحيل في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المقبل، بعد رفض التمديد حتى 2025 وبالتالي، قد يرحل بالمجان في الأول من يوليو 2024.