عشاق الدب "بو" على موعد جديد معه بعد توقف استمر ثمانية أعوام

ستعود شخصية الدب المهووس بتناول معجنات الدامبلينج والتي يؤديها الممثل جاك بلاك صوتيا في أحدث جزء من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة “كونغ فو باندا” بعد توقف استمر ثمانية أعوام.

ولم يكن من العسير على بلاك العودة إلى شخصية الدب “بو” بعد هذه المدة. تعين عليه تذكّر بضعة أمور فحسب.

وقال بلاك لرويترز “كان عليّ التحضير… وتذكّر ما كان الأمر عليه حينما كنت طفلا والأشياء التي أحبها. ماذا أحب بقدر ما يحب بو الكونغ فو؟ ماذا أحببت بذلك القدر؟ والجواب هو ‘ذا سيكس مليون دولار مان‘. كان مسلسلي المفضل”، وذلك في إشارة إلى مسلسل عُرض في سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف “كان هناك رجل له أعضاء آلية وأحببت ذلك المسلسل. كنت أشاهده مرة كل أسبوع وأحببت أيضا ‘ذا هالك‘… كنت أتظاهر بأنني أملك أعضاء آلية وكنت أرسم صورا لرجل له أعضاء آلية وذلك ما تتمحور حوله شخصية بو، هذا الحماس الشبابي. يمكنكم سماعه يتسلل إلى صوتي بالفعل والأمر بتلك البساطة، تذكر فحسب فورة الطفولة”.

وفي فيلم “كونج فو باندا 4” سيكون بو مكلفا بالعثور على خليفة ليكون المحارب التنين المقبل.

وذلك الخليفة سيظهر في صورة الثعلبة المكارة جين، التي تؤدي صوتها الممثلة أوكوافينا، وتوافق على مساعدة بو في قتال كاميلين المتعطشة للقوة وتؤدي صوتها الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار فايولا ديفيس.

وقالت أوكوافينا في مقابلة مشتركة مع بلاك “هناك شيء أشعر بأن له صلة وثيقة على المستوى الشخصي بها، لذا أشعر بأن تلك يُحتمل أنها من بين أكثر شخصيات الرسوم المتحركة التي أديت صوتها قربا إلى شخصيتي وصوتي”.

ويُعرض فيلم “كونج فو باندا 4” في دور السينما الأمريكية غدا الجمعة.