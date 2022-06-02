على طريقته.. محمد هنيدي يهنئ جوني ديب ويذكّره بـ"نصايح خلف الدهشوري"

علق الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي بطريقة طريفة، على فوز الممثل الأمريكي جوني ديب في قضية التشهير ضد طليقته آمبر هيرد.

واستعان محمد هنيدي بشخصية “خلف الدهشوري خلف” التي تقمصها خلال فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” إنتاج 1998 من أجل تهنئة النجم العالمي جوني ديب، بعد فوزه بمعركته القضائية في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه على “تويتر ” صورتهما، وأرفقها بتعليق : “مبروك للصديق جوني ديب.. وخلي نصائح خلف الدهشوري دائما في دماغك”.

قضية جوني ديب

واستغرقت قضية جوني ديب، وآمبر هيرد 6 أسابيع من المرافعة والاستماع إلى شهادات الكثير من الشهود، وأعلنت المحكمة انتصار النجم على زوجته السابقة في الدعوى المقدمة ضدها.

وجاء قرار هيئة المحلفين المؤلفة من 7 أشخاص في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن، بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بفوز جوني ديب على آمبر هيرد، وقضت المحكمة أن تدفع آمبر هيرد لجوني ديب بعد خسارتها للدعوى مبلغ 15 مليون دولار.

في بداية عام 2012، ارتبط الثنائي الأمريكي الأشهر خلال الآونة الأخيرة، لعدة سنوات ثم تزوجا في عام 2015.

ولكن بعد عام واحد فقط من الزواج، تقدمت هيرد بطلب طلاق من ديب، والذي حدث بالفعل في 2017.

وتوصل الزوجان السابقان إلى تسوية طلاق خارج المحكمة في عام 2017، تلقت فيها هيرد 7 ملايين دولار، لتبدأ القضية الشهيرة بين الزوجين السابقين بعد مقال الممثلة الأمريكية في “واشنطن بوست”، القشة التي قرر بعدها بطل قراصنة الكاريبي مقاضاة زوجته السابقة، في قضية يتحدث عنها العالم أجمع هذه الأيام.