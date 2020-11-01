عملاق مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون يصاب بالخرف

السير روبرت “بوبي” تشارلتون، من مواليد 11 أكتوبر 1937 في أشينغتون، نورثمبرلاند في إنجلترا، أحد أشهر لاعبي نادي مانشستر يونايتد، وقد كان ضمن منتخب إنجلترا لكرة القدم الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1966، وقد أختير في تلك السنة أفضل لاعب في قارة أوروبا.

قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم تشخيص بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخل الإنجليزي بالخرف.

وأوضحت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ أن بوبي تشارلتون، مصاب بالخرف، وذلك بعد 3 أشهر فقط من وفاة شقيقه الأكبر جاك.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن بوبي تشارلتون بات خامس لاعب من منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 يتم تشخيصه بمرض عصبي.

وجاء تشخيص إصابة تشارلتون بالخرف بعد أيام قليلة من وفاة زميله السابق، نوبي ستيلز.

وشارك تشارلتون في جميع مباريات منتخب إنجلترا في كأس العالم العام 1966، حين توج باللقب وهو التتويج الوحيد للأسود الثلاثة بالمونديال.

وفي نفس العام فاز تشارلتون، الذي كان يلعب في خط الوسط بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وسجل تشارلتون 49 هدفا مع منتخب إنجلترا، كما سجل 249 هدفا في 758 مباراة مع مانشستر يونايتد، وكان لاعبا أساسيا في تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا 1968 وهو التتويج الأول للفريق في البطولة.

كما كان تشارلتون أحد الناجين من كارثة ميونخ الجوية المأساوية العام 1958، والتي راح ضحيتها 23 شخصًا.

وحتى نهاية الموسم الماضي كان تشارلتون يحضر مباريات مانشستر يونايتد إلى جانب زوجته.

ووفقا للصحيفة فإن كل من نوبي ستيلز، ومارتن بيترز، وجاك تشارلتون، وراي ويلسون، توفيوا جميعا في العامين الماضيين بعد إصابتهم بالخرف، وجميعهم أعضاء في فريق العام 1966.