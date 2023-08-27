عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية

أثارت لقطة مصورة أظهرت عناق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مع لاعب الفريق، النجم المصري محمد صلاح، في أعقاب مباراة “الريدز” ونيوكاسل يونايتد، تفاعلاً على منصة “إكس” – تويتر سابقًا.

يورغن كلوب مع محمد صلاح بعد المباراة❤️ pic.twitter.com/0cAqG8YaeU — EPL World (@EPLworld) August 27, 2023

وقبل انطلاق المباراة المثيرة التي حسمها ليفربول بصعوبة، 2-1، سئل المدرب يورغن كلوب حول التقارير التي تشير إلى اقتراب انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وأوضح كلوب أنه ليس لديه أي مخاوف بشأن فقدان صلاح قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع المقبل، وأكد من جديد أنه، من وجهة نظره، “انتهت المسألة” بعد أن سألته سكاي سبورتس عن المزيد من التكهنات.

وسؤل كلوب: “يبدو أن قصة انتقال صلاح لم تنته”، ليرد كلوب: “بالنسبة لي انتهت”.

واعتبر الكثيرون أن رد كلوب الحاسم ينهي الجدل حول انتقال صلاح إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف.

وكانت تقارير مختلفة قد أشارت إلى أن صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي الضخم.