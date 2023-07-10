عودة بايلز إلى معسكر الفريق الأمريكي للجمباز

قالت سيمون بايلز، الفائزة بأربع ذهبيات أولمبية، على مواقع التواصل الاجتماعي إنها انضمت لمعسكر تدريبي للفريق الأمريكي للجمباز، بعدما أعلنت الشهر الماضي عودتها للمنافسات بعد غياب.

وستشارك بايلز، بطلة العالم خمس مرات في كل الأجهزة، في بطولة أمريكا كلاسيك في شيكاجو الشهر المقبل، بعدما ابتعدت عن التنافس في آخر عامين في أعقاب انسحابها من عدة منافسات في أولمبياد طوكيو في 2021، بداعي الحفاظ على صحتها النفسية.

وفي طوكيو، فازت بايلز ببرونزية واحدة في عارضة التوازن وميدالية فضية في منافسات الفرق، والتي انسحبت منها بعد حصان الوثب، بينما أحرزت أربع ذهبيات في ألعاب ريو 2016.

وظهرت بايلز مبتسمة في صورة على إنستجرام إلى جانب زميلتها زو ميلر وكتبت “العودة إلى المعسكر”.

وذكرت تقارير أن معسكر الفريق الأمريكي في تكساس سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بينما من المنتظر مشاركة بايلز في منافسات اليوم الواحد في شيكاجو في الخامس من أغسطس آب.