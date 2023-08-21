غادة عادل: أنا أحب الكوميديا ورهاني الدائم عليها

بعد سنوات من الابتعاد شاركت الفنانة غادة عادل بفيلم “مرعي البريمو” الذي تلعب بطولته أمام محمد هنيدي، هذا وعبرت عادل عن سعادتها بالعمل مجدداً مع هنيدي بعد سنوات، مشيرة الى أنها تشعر بالارتياح والثقة في العمل مع نجوم جيلها، كما وتشارك بفيلم “البطة الصفرا” الذي يعرض ايضاً خلال موسم الصيف.

وقالت غادة عادل إن عرض فيلمين لها خلال موسم الصيف السينمائي الحالي مجرد صدفة، مؤكدة أنها صورت فيلم “البطة الصفرا” منذ شهور، لكن عرضه تأجل مرات عدة، ليتزامن مع عرض فيلم “مرعي البريمو” .

بين “جمالات” المرأة الشعبية الساذجة المحبة لزوجها تاجر البطيخ، والغيورة عليه في فيلم “مرعي البريمو”، و”رشا” اللصة التي تخطط وتنفذ السرقات وتقوم بتهريب المخدرات في “البطة الصفرا”، تتنقل غادة عادل بين دورين مختلفين، وتثير الضحك عبر مواقف كوميدية.

تقول غادة: “كان من المتوقَّع عرض فيلم (البطة الصفرا) في عيد الفطر الماضي، ثم تأجل لعيد الأضحى، لكن ظروف العرض ليست بيدي، غير أنني سعدت لتقديمي شخصيتين مختلفتين، لكل منهما ملامحها الخاصة، وأنا بطبيعتي لا أحب تكرار الشخصيات، فبطلة (مرعي البريمو) طيبة و(على نياتها)، كما نقول باللهجة العامية المصرية، وتسبب كوارث، بينما بطلة (البطة الصفرا) مجرمة وتقود عصابة”.

تبدي غادة سعادتها بالعودة للعمل مع محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد عبر “مرعي البريمو”: “شعرتُ بالارتياح وأنا أعمل مع نجوم جيلي، وكنا دائماً على درجة كبيرة من التفاهم والثقة، طوال السنوات الماضية عملت مع مخرجين ومنتجين جدد، لكن كان لديّ حنين كبير لجيلي، وقد عدت للعمل مع كريم عبد العزيز في فيلم (نادي الرجال السري) قبل 4 أعوام، وها أنا أعود مع هنيدي بـ(مرعي البريمو)”.

مرور السنوات واختلاف الزمن لم يغير شيئاً في علاقتهما، حسبما تؤكد غادة: “حين التقينا كأن هذه السنوات لم تمر بنا، كأننا لم نبتعد، كنا نلتقي في مناسبات عديدة لكن لم تجمعنا أعمال، وعدنا لكن بنضوج مختلف وخبرة اكتسبناها، نحن جيل كل منا كان يحب نجاح الآخر.

لقد اتصل بي كريم عبد العزيز وهنأني بعودتي أنا وهنيدي، وقد كنا جميعاً سنداً لبعض، وكنا نحضر العروض الخاصة لأفلام كل منا كأنها أفلامنا، لذلك لا أرى أي مبرر للانقطاع الذي أبعدنا عن بعض طوال السنوات الماضية، وقد سعدت كثيراً بعودة محمد هنيدي للعمل مع منى زكي في فيلم (الجواهرجي)”.

تبدو غادة كما لو كانت قد وقَّعت عقداً “على بياض” مع هنيدي، حيث تقول: “أول شيء قلته للأستاذ سعيد حامد ومحمد هنيدي حينما عرَضا علي الفيلم (أنا معكما على الحلوة والمرة) لأنني أثق بهما؛ فقد نجحنا معاً، ومع بدء التصوير شعرت وكأنني في رحلة مريحة ممتعة، كما وجدت شخصية (جمالات) تليق على شخصية (مرعي البريمو)، قد يكون قد جرت تعديلات بالسيناريو فجعلت دوري بالفيلم يقل أو يزيد لخدمة الدراما، فلن نختلف، لأني أثق أنهما يريدان أن نكون جميعاً في أحسن حالاتنا”.

تضفي غادة بوصفها ممثلة من روحها وخبراتها على كل شخصية تؤديها، قائلة: “بالنسبة لـ(جمالات) فقد رأيتها كثيراً في حياتي واستدعيتها من مخزوني الخاص، ومع توجيهات المخرج وإحساسي بها. هناك شخصيات أضيف لها من واقع خبرتي في إطار كوميدي مبهج ولذيذ، وقد سعدت كثيراً للنجاح الذي حققه الفيلم والإيرادات الكبيرة التي حازها”.

وعن دورها في فيلم “البطة الصفرا” تقول: “تحمست له من منطلق السيناريو الذي أغراني بوجود مساحة للكوميديا من خلال شخصية متكاملة، بها تحولات، وطموحات، وقد أعجبني الفيلم منذ قرأت السيناريو حيث كتب المؤلف محمود عزت مفردات للشخصية ساعدتني على فهمها، والتحدث بلغتها، والسيناريو عموماً هو أهم عنصر في أي عمل فني، وحينما شاهدت الفيلم بالعرض الخاص سعدت به جداً، وشكرت المخرج عصام نصار الذي أضاف كثيراً برؤيته للعمل، كما سعدت بالعمل مع المنتج رامي السكري في أول إنتاج سينمائي له واهتمامه بكل تفاصيل العمل”.

وكانت غادة عملت مع محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” في فيلم “الخطة العايمة” عام 2020. وتقول عنه إنه “ممثل شاطر ومجتهد، ويجيد التنقل بين مختلف الأدوار”.

وأثارت غادة الضحك رغم أنها لا تقول “إيفيهات”، مثلما تؤكد: “أعتمد على كوميديا الموقف، وقد نجحت في هذا النوع من الكوميديا مع مسلسل (مبروك جالك قلق)، وتظل صناعة (الإيفيه) لها ناسها، وهي موهبة أخرى، لكنني أحب عمل دور كوميدي من خلال مواقف تفجر الضحك، وكما يقال (أمهِّد الإيفيه) للممثل الذي يقف أمامي”.

واختارت غادة التركيز بشكل أكبر على السينما خلال السنوات الأخيرة: “الحقيقة كلما قررت أن أقدم دراما تلفزيونية، أجد أفلاماً عديدة معروضة عليّ، ولو وافقت عليها لعُرض لي بكل موسم ما لا يقل عن 7 أفلام، لكنني أختار ما أراه جديداً ومع فريق عمل مميز، والطريف أن أغلب ما يُعرَض علي أفلاماً كوميدية، ولا أغضب من تصنيفي في أعمال (لايت كوميدي) بل أراها شيئاً مميزاً لأن الكوميديا أكثر أفلام يحبها الجمهور، والناس في حاجة لها، كما أنها أكثر الأعمال التي أحبني فيها المشاهدون، مثل فيلم (ابن القنصل)، وبعيداً عن ذلك، فأنا أحب الكوميديا، وأؤديها من قلبي، وقد أصبحت أخيراً أُفضل مشاهدة الأعمال الكوميدية التي تثير الضحك، ولا أتحمس لأعمال تنطوي على ميلودراما وقسوة ودموع، ولا أحب مشاهدتها، لذلك فإن رهاني الدائم على الكوميديا”.