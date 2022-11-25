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غرانيت تشاكا السويسري: لن نفعل مثل ألمانيا وعلينا احترام قوانين قطر

منذ 6 دقائق
غرانيت تشاكا

غرانيت تشاكا

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أكد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي أرسنال الإنجليزي، السويسري غرانيت تشاكا أنهم لن يفعلوا مثلما فعل المنتخب الألماني، مؤكدًا أن يجب احترام قوانين وأنظمة دولة قطر التي تنظم البطولة في الفترة من 20 نوفمبر حتى 28 ديسمبر.

وقال تشاكا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سويسرا والكاميرون: “لا اعتقد أنه يجب علينا القيام بمثل حركة المانيا، يجب علينا احترام القوانين والأنظمة هنا في قطر فنحن هنا للعب كرة القدم وليس لتقديم دروس للآخرين”.

اعترض المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، قبل بداية مباراته مع منتخب اليابان على قرارات دولة قطر في المباراة التي تجمع بين المنتخبين على خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم، وتضم المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 منتخبات كل من ألمانيا، إسبانيا، اليابان، وكوستاريكا.

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