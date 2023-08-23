غوارديولا يبتعد عن قيادة مانشستر سيتي.. ما السبب؟

يغيب مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا عن المباراتين المقبلتين لفريقه بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في ظهره الثلاثاء كما أعلن النادي الإنكليزي.

وأوضح مانشستر سيتي في بيان، أن “المدرب الذي قاد فريقه إلى الفوز بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، كان يعاني من آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة لكنها روتينية”.

وأضاف: “خضع بيب غوارديولا اليوم (الثلاثاء)، لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر.. الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لبيب الشفاء العاجل، ويتطلعون إلى رؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبا”.

وسيبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وضد فولهام في الثاني من أيلول/ سبتمبر، على أن يتولى مساعده خوانما ليلو مسؤولية الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة.