الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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غوارديولا يكشف عن موقفه بشأن رحيل ووكر إلى بايرن ميونيخ

منذ 5 دقائق
كايل ووكر

كايل ووكر

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه سيقاتل للإبقاء على كايل ووكر وسط إغراءات كبيرة من بايرن ميونيخ للحصول على خدماته.

كان الدولي الإنجليزي ووكر، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع سيتي، أحد لاعبي غوارديولا الأساسيين حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي ضمن خط ظهر من أربعة أو ثلاثة لاعبين.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي انضم إلى سيتي في 2017 في صفقة مبدئية قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار)، 12 لقبا كبيرا مع بطل إنجلترا بما في ذلك ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة ودية بين الفريقين اليوم الأربعاء “إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا … قدراته لا يمكن تعويضها.

“بالطبع نرغب في الإبقاء عليه. لا أعرف ماذا سيحدث. الناديان يتفاوضان معه. سنقاتل للاحتفاظ به وأنا متأكد أن بايرن سيفعل ذلك أيضا… لا أعرف كيف ستنتهي الأمور”.

وردا على سؤال عما إذا كان ووكر سيشارك في مواجهة بايرن بطل ألمانيا في طوكيو قال غوارديولا “نحن بحاجة إلى أفضل لاعبينا أمام بايرن ميونيخ ونأمل أن يظل معنا الموسم المقبل، فلماذا لا يلعب؟”

وستكون المباراة الأولى لسيتي في الموسم الجديد 2023-2024 بعد انتهاء الجولة الخارجية مباراة درع المجتمع أمام أرسنال في السادس من أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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