الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غير متوقع.. إيلون ماسك يكشف مكان إقامة نزال المصارعة مع مارك زوكربيرغ!

منذ 7 ثواني
مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك

مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

أعلن إيلون ماسك، الجمعة، أن “المبارزة” المحتملة التي تحدث عنها مع رئيس شبكة “ميتا” مارك زوكربيرغ، قد تحصل في إيطاليا، فيما أكدت الحكومة الإيطالية وجود محادثات حول “حدث خيري”.

فقد تطرق رئيسا مجموعتي “إكس” (تويتر سابقاً) و”ميتا” العملاقتين المتنافسين في نهاية يونيو إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة.

وكتب إيلون ماسك على منصته إكس “كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك”.

وأشار إلى أن “المبارزة ستدار” من جانب الشبكتين المتنافستين.

وأضاف ماسك “تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي”، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي “مصارع”.

من جهته، قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو إنه يبحث مع إيلون ماسك تنظيم “حدث خيري كبير يستحضر التاريخ”، بحسب بيان صدر الجمعة.

ولفت إلى أن الحدث المحتمل “لن يُنظم في روما”، مستبعداً بذلك احتمال إقامة مبارزة في الكولوسيوم، كما ذكر إيلون ماسك في نهاية يونيو.

وأضاف الوزير أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث والمقدر بـ “ملايين اليوروهات، سيتم التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال”، معرباً عن أمله في اغتنام الفرصة “للترويج لتاريخنا”.

وقال إيلون ماسك على المنصة التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار “كل شيء سيعكس التقدير لماضي إيطاليا وحاضرها”.

وتشتبك المجموعتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا منذ سنوات حول وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي. لكن المواجهة بينهما تصاعدت أكثر مع إطلاق مارك زوكربيرغ ومجموعته “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب أوائل الشهر الماضي تطبيق “ثريدز” الذي اعتُبر منافساً مباشراً لتويتر التي أصبح اسمها الرسمي إكس.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من منوعات

وسام بن يدر
توجيه تهمة الاغتصاب لمهاجم نادي موناكو
فريق برايتون
مدرب "برايتون": كايسيدو لم يعد يشغل بالنا
لاعبو نادي بايرن ميونيخ
صفقة كين لم تكتمل.. وبايرن يعمل على اتفاق ضخم

الأكثر قراءة

ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله
موريس سليم
وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار