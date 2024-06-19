"فئات" تكشف عن سيارتها الجديدة "Grande Panda"

أعلنت شركة “فيات”، اليوم الأربعاء، عن سيارتها الجديدة Grande Panda، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV.

وجاء هذا الاعلان احتفالاً بمرور 125 عامًا على تأسيس شركة فيات.

وقال أوليفييه فرانسوا؛ الرئيس التنفيذي لشركة فيات: “إن أفضل طريقة للاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس شركة فيات، هي البدء في كتابة الصفحات الأولى من مستقبلنا، بدءًا من جراند باندا الجديدة.

مواصفات Grand Panda الجديدة

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة Grande Panda الجديدة تأتي بطول 3.99 متر، وتتألق بملامح تصميمية كلاسيكية وزوايا حادة على المقدمة وشبكة المبرد والمصابيح الخلفية وألواح الحماية على الرفارف.

وعلى صعيد الدفع، أعلنت فيات أن السيارة Grande Panda الجديدة ستتوفر بنسخة كهربائية خالصة وأخرى تعتمد على نظام الدفع الهجين المعتدل، غير أنها لم تفصح بعد عن أية تفاصيل تقنية.

تزخر السيارة Grande Panda، بأنظمة القيادة المساعدة مثل: نظام الحفاظ على حار السير ونظام التحذير من التعب ونظام الكبح الأوتوماتيكي في المواقف الطارئة. كما تم تصميم الطراز الجديد لشركة فيات في تورينو، إيطاليا، بواسطة سنترو ستايل.

تعتمد هذه السيارة المدمجة على منصة عالمية، ما يسمح للعلامة التجارية بتوسيع نطاق انتشارها العالمي.

لذلك بدأت الشركة فيات الآن انتقالها إلى منصات عالمية مشتركة، تغطي جميع مناطق العالم وتنقل الفوائد الناتجة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم. إن جراند باندا مناسبة تمامًا للعائلات والتنقل الحضري في كل بلد.

تتميز السيارة أنها من فئة بي بحجمها الصغير ومساحتها المنظمة جيدًا، ما يجعلها مثالية للمعيشة العائلية والتنقل في المناطق الحضرية.

يبلغ طول السيارة 3.99 متر فقط، أي أقل من متوسط فئتها البالغ 4.06 متر. وتتميز بخطوط واضحة وحجم قوي ومنظم، بالإضافة إلى تصميم يعكس القوة والتفرد.

بالنسبة إلى الجسم فهو ديناميكي، ويتميز تصميمها الخارجي بخطوط منظمة وأسطح جريئة تؤكد على أقواس العجلات القوية والتصميم الإيطالي المميز.

فضلا عن الجزء الأمامي الذي يظهر بحجم صغير مع شخصية جديدة، تبرزها الخطوط المتعامدة والشبكة المربعة الأنيقة.

تضيف المصابيح الأمامية المكونة من مكعبات الأوبال واللوح الانزلاقي الموجود في المصد إلى مظهرها العصري للأشعة فوق البنفسجية.

نبذة عن السيارة

تعد جراند باندا هي الأولى من سلسلة من المنتجات الجديدة، مع مركبة جديدة من المقرر إطلاقها كل عام حتى عام 2027، وذلك بهدف تصنيع المركبات على منصة عالمية للسيارات الذكية متعددة الطاقة، وتلبي مختلف الاحتياجات والتفضيلات الإقليمية.

بالإضافة إلى لغة التصميم الجديدة، تشكل فيات جراند باندا، المستقبل؛ حيث توفر للعملاء في جميع أنحاء العالم سيارة تجسد قيم فيات من خلال تصميمها المميز.