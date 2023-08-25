فادي حواشي لصوت بيروت إنترناشونال: الناس كرهوا "أوس" في مسلسل كريستال

اعتمد المسلسل اللبناني السوري المشترك “كريستال” على المواهب الشبابية بشكل أساسي خلال أحداثه، وتقديمها إلى الجمهور العربي، وكان من أبرز هذه المواهب، الفنان الشاب السوري فادي حواشي، الذي نجح في خطف أنظار الجمهور بشخصية “أوس”، التي تُعاني من مشكلات نفسية منذ طفولتها، وتظهر عليها أعراض الاضطراب النفسي والعنف عند الكبر على من حوله.

ويتحدث فادي حواشي لـ “صوت بيروت إنترناشونال” قائلا أن شخصية “أوس” في مسلسل “كريستال”، كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية له في عالم التمثيل، وإثبات موهبته التمثيلية، بعد عدة أعمال لم تر النور أو تسلط الضوء عليه، إذ يقول: “العمل تجربة ثرية بمعنى الكلمة وقدمتني بشكل جيد حتى يرى العالم العربي موهبتي، فأنا ممتن لها بدرجة عالية وسعيد بها للغاية”.

ويضيف: “أهم ما حمسني للمشاركة في هذه التجربة الغنية، اعتمادها على المواهب الشبابية، فكانت الأجواء والكواليس مليئة بالحب والسعادة، بالإضافة إلى أن دور “أوس” مميز وبه مساحة تمثيل كبيرة ومليئة بالتفاصيل، فأحببت أن أقدم هذه الشخصية المستفزة”.و يُشير فادي إلى أنه واجه العديد من التحديات والصعوبات في شخصية “أوس”، التي يقدمها خلال أحداث العمل، إذ يقول: “الشخصية بها جهد عالي المستوى وضغط كبير، من جميع النواحي، سواءً على المستوي النفسي أو الجسدي، فهذا الشخص متهور ويعاني من الاضطراب وشديد التعصب والعنف، وهذه الصفات عكس صفاتي الحقيقية بشكل كامل”.

ويضيف: “كانت هذه الشخصية بمثابة تحدٍ، حتى أقدمها بشكلٍ صحيح، فهذه الشخصية تطلبت مني جهدًا كبيرًا على المستوى النفسي، وإيجاد مبررات لأفعاله حتى اتعاطف معه وأقدمه بالشكل المطلوب، وعلى المستوى الجسدي من خلال عدة مشاهد صعبة واجهتني في العمل، أغلبها مشاهد العصبية والعنف والصراخ مع من حوله”.

ويؤكد أن أصعب المشاهد التي واجهته تكمن في مشهد خطفه لحبيبته السابقة “فاي”، التي تقدم دورها ستيفاني عطالله، إذ يقول: “مشهد صعب بالنسبة لي أنا وستيفاني، وبعد هذا المشهد تأثرت حالتنا النفسية بشكل كبير للغاية، فشعور العنف والخطف ومشهد الشنق ترك أثرًا مفزعًا بداخلنا”.

ويضيف: “لمست كره الناس لهذه الشخصية، فهذا معناه أنني نجحت في تجسيد الشخصية بشكلها المطلوب، فهي شخصية مسببة للمشكلات، وبالتالي تؤذي من حولها والجميع يكرهها”.

ويضيف: “تعاطفت إلى حد ما، مع هذه الشخصية؛ لأنها تتميز بطيبة القلب والإحساس الصادق، والمشاعر الحقيقية، فهي عندما تحب تخلص بشكل كبير للغاية وهذا ما جعلني أتعاطف معها وأخلق لها مبررات لتصرفاتها السيئة”يؤكد فادي حواشي أن فكرة الدراما المشتركة بين الدول العربية، شيء مهم في انتشار الفنان بشكل كبير عربيًا، وعن ذلك يقول “هذه الأعمال تتابع بشكل كبير بعد مستوى الوطن العربي، ولها نوع خاص فتري فيها الحب والدراما والأكشن والكوميدي، وهذه التجربة بالأخص حاولنا أن نقدم رسائل هادفة ومعينة من خلال الشخصيات التي ظهرت في “كريستال”.

ويؤكد أنه انتهى من تصوير المسلسل اللبناني السوري “عقب إلحاق”، مع المخرج ورد حيدر، مُشيرًا إلى أن هذا العمل سيقدمه بشكل مُختلف عن شخصية “أوس”، ومتحمس لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويختتم حديثه بأنه دائمًا لديه رغبة في التقدم إلى الإمام في عالم التمثيل، الذي يعتبره الأمنية التي تحققت منذ الطفولة، إذ يقول “عشقي للفن بدأ في عمر الـ13 عامًا، عندما شاهدت أول عرض مسرحي في حياتي، فتعلقت بالفن وقررت أن أدخل هذا العالم، وكنت دائمًا أحرص على مشاهدة العروض المسرحية، حتى التحقت بمعهد التمثيل وحققت حلمي”.