فاران المصاب يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام أرسنال

أعلن مانشستر يونايتد (الأربعاء 30-8-2023) أن المدافع رافائيل فاران سيغيب عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل بسبب إصابة لم يكشف النادي عن مدى خطورتها لكنه قال إنها ستبعده لعدة أسابيع. وقال يونايتد في بيان “خرج الدولي الفرنسي بين الشوطين في فوزنا 3-2 على نوتنجهام فورست في أولد ترافورد يوم السبت الماضي بسبب هذه الإصابة والتي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع”.

وحل فيكتور ليندلوف محل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يوم السبت وقال المدرب إريك تن هاج إن ذلك كان لأسباب احترازية بسبب الإصابة.

وقال تن هاج بعد المباراة “اشتكى من بعض الألم ولم نرغب في المجازفة. لدينا هاري مجواير وفيكتور ليندلوف وبوسعهما تعويضه لذلك لا نريد المخاطرة.

وأضاف: “لا أعرف مدى خطورة الإصابة وعلينا الانتظار لتقييم حالته”.

ولم يكشف النادي حتى الآن عن طبيعة الإصابة ومن المتوقع أن يقدم تن هاج تحديثا إضافيا بعد غد الجمعة.