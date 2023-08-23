فارهولم يفوز بذهبية سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم

عاد النرويجي كاشتن فارهولم إلى قمة منصة التتويج في بطولة العالم لألعاب القوى بفوزه بذهبية سباق 400 متر حواجز (الأربعاء 23-8-2023).

وسجل صاحب الرقم القياسي العالمي والبطل الأولمبي 46.89 ثانية متجاوزا الأمريكي راي بنجامين نحو خط النهاية مباشرة ليفتح ذراعيه احتفالا بالميدالية الذهبية.

وفاز العداء البالغ من العمر 27 عاما ببطولة العالم عامي 2017 و2019، لكنه عانى ليحتل المركز السابع في بطولة العالم العام الماضي في يوجين عندما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال فارهولم لمحطة (إن.أر.كيه) النرويجية “إنه شعور جيد أن أضع الذهب حول عنقي مرة أخرى. قاتلت بقدر ما أستطيع في اخر مئة متر”.

وقطع كيرون ماكماستر من جزر فيرجين البريطانية مسافة السباق مسجلا 47.34 ثانية ليحصل على الفضية.

وقال ماكماستر “هذا يعني العالم كله بالنسبة لبلدي- أسعى للحصول على هذه الميدالية منذ 2017. لسنوات طويلة أسعى للحصول على ميدالية لكنها ليست الميدالية النهائية لأنها ذهبية”.

وتراجع بنجامين، الحائز على فضية العام الماضي في يوجين وفي أولمبياد طوكيو، ليحصل على البرونزية بزمن 47.56 ثانية.

وقال بنجامين “لا أدري ماذا حدث. فخوري بنفسي لكني أردت المزيد. لقد كان موسما صعبا للغاية من خلال التعامل مع إصابة في عضلات الفخذ والكثير من التغييرات. لقد فقدت صديقا مقربا. لقد كان الأمر صعبا”.

وتجاوز فارهولم، الذي انطلق من الحارة السابعة، وبنجامين إلى جواره في الحارة السادسة أول سبعة حواجز ببراعة قبل أن ينطلق النرويجي أسرع.

وقال فارهولم، الذي حصل على قبعة الفايكنج من مشجع نرويجي خلال لفة الانتصار، “أعلم أنه لا يوجد أحد أخر يمكنه أداء الجزء الأول من السباق بأسرع ما أستطيع. وإذا فعلوا ذلك فسيواجهون صعوبات في النهاية”.