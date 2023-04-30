فالنسيا مهاجم فناربخشه بخير عقب اصطدامه بحارس سيفاس سبور

قال إينر فالنسيا لاعب فناربخشه إنه بخير بعد نقله للمستشفى بعد اصطدامه بعلي ساسال فورال حارس مرمى سيفاس سبور في مباراة الفريقين في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وقال فناربخشه إن المهاجم الإكوادوري، الذي تم استبداله في الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على صاحب الأرض، نُقل إلى مستشفى في سيفاس في سيارة إسعاف قبل أن يعود إلى إسطنبول على متن طائرة الفريق.

وقال فالنسيا لمحطة النادي التلفزيونية “أشعر بأنني على ما يرام. سعيد أكثر لأننا حصلنا على النقاط الثلاث. نواصل طريقنا إلى الفوز بالبطولة. تحدثت أيضا إلى عائلتي. إنهم يعرفون أنني بخير”.

ويتأخر فناربخشه صاحب المركز الثاني في الدوري بثلاث نقاط عن غلطة سراي المتصدر لكنه خاض مباراة أكثر من منافسه.

ولعب فالنسيا البالغ عمره 33 عاما مع وست هام يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى أونال تيجريس المكسيكي.

كما أنه قائد منتخب الإكوادور وهدافه التاريخي برصيد 38 هدفا منها ثلاثة بكأس العالم في قطر العام الماضي.