فان فلوتن تفوز بلقب سباق إيطاليا للدراجات للمرة الرابعة

أحرزت أنيميك فان فلوتن بطلة العالم لقب سباق إيطاليا للدراجات للمرة الرابعة في ظهورها الأخير بعدما فرضت سيطرتها من البداية وحتى النهاية، الأحد.

ودخلت المتسابقة المخضرمة البالغ عمرها 40 عاما المرحلة الأخيرة وهي تتقدم بفارق أربع دقائق على الفرنسية جوليت لابو وحافظت على الصدارة لتحتفظ باللقب.

وقالت فان فلوتن التي ستعتزل في نهاية الموسم “هذه المرة الثانية مع فريق موفيستار، وأنا فخورة جدا بفريقي بحسم اللقب”.

وجاءت لابو في المركز الثاني، بينما احتلت الإيطالية جايا ريليني المركز الثالث في الترتيب العام.

وكانت فان فلوتن قد فازت بلقب السباق أيضا في 2018 و2019.

وقالت فان فلوتن “الآن حان الوقت لإعادة شحن البطاريات والاستعداد لسباق فرنسا للدراجات”.

وينطلق سباق فرنسا للسيدات في 23 يوليو تموز، وهو نفس اليوم الذي سيشهد نهاية سباق الرجال في باريس.