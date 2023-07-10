الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فان فلوتن تفوز بلقب سباق إيطاليا للدراجات للمرة الرابعة

منذ 38 دقيقة
أنيميك فان

أنيميك فان

A A A
طباعة المقال

أحرزت أنيميك فان فلوتن بطلة العالم لقب سباق إيطاليا للدراجات للمرة الرابعة في ظهورها الأخير بعدما فرضت سيطرتها من البداية وحتى النهاية، الأحد.

ودخلت المتسابقة المخضرمة البالغ عمرها 40 عاما المرحلة الأخيرة وهي تتقدم بفارق أربع دقائق على الفرنسية جوليت لابو وحافظت على الصدارة لتحتفظ باللقب.

وقالت فان فلوتن التي ستعتزل في نهاية الموسم “هذه المرة الثانية مع فريق موفيستار، وأنا فخورة جدا بفريقي بحسم اللقب”.

وجاءت لابو في المركز الثاني، بينما احتلت الإيطالية جايا ريليني المركز الثالث في الترتيب العام.

وكانت فان فلوتن قد فازت بلقب السباق أيضا في 2018 و2019.

وقالت فان فلوتن “الآن حان الوقت لإعادة شحن البطاريات والاستعداد لسباق فرنسا للدراجات”.

وينطلق سباق فرنسا للسيدات في 23 يوليو تموز، وهو نفس اليوم الذي سيشهد نهاية سباق الرجال في باريس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

جمجمة- تعبيرية
جريمة مروعة.. قطّع زوجته وأكل مخها نيئاً وجعل جمجمتها منفضة سجائر
أمير كرارة
أمير كرارة لصوت بيروت إنترناشونال: في "البعبع" أقدم الكوميديا للمرة الأولى
نوفاك ديوكوفيتش
توقف مباراة ديوكوفيتش وهوركاتش واستئنافها يوم الاثنين

الأكثر قراءة

السيارة الكهربائية اللبنانية "ليرة"
"ليرة" اللبنانية.. أول سيارة كهربائية تُصنع في لبنان
دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
84 مسلحاً من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله قرب الحدود.. وإسرائيل تحضر 3 سناريوهات!
أموال المودعين
إعادة أموال المودعين بالدولار.. وبالتقسيط!