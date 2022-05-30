"رحلتي انتهت".. ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، انتهاء فترته مع فريقه، رغم تبقي موسم كامل في عقده الذي يمتد حتى صيف 2023.

وأعلن ليفاندوفسكي مؤخرا عن رغبته في مغادرة بايرن، أكثر من مرة، بينما يجري مفاوضات مع برشلونة.

وقال ليفاندوفسكي، خلال مؤتمر صحفي: “فترتي في بايرن ميونخ انتهت.. لا أرى أي احتمال لمواصلة اللعب لهذا النادي بعد الآن”.

وأضاف: “بايرن فريق جاد، وأعتقد أنهم لن يجعلوني أستمر لموسم آخر.. لا أريد اللعب هناك بعد الآن.. الانتقال يعد الحل الأفضل، آمل ألا يوقفوا رحيلي”.

وأردف: “أفضل عدم قول أي شيء آخر في الوقت الحالي.. بعد خوض مباريات المنتخب سيكون هناك وقت لأقول المزيد، وربما يكون لدي المزيد من المعلومات”.

وعن مدى تفاؤله بشأن التوقيع مع برشلونة، أجاب: “إنه سؤال كبير.. لا أحب أن أكون في هذا الموقف.. ما هو مؤكد في الوقت الحالي، أن فترتي مع بايرن ميونخ قد انتهت”.

وكان وكيل أعمال ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، قد أشار مؤخرا إلى غضب موكله من إدارة بايرن ميونخ، لتفاوضها مع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، المنتقل حديثا لمانشستر سيتي، إيرلينج هالاند.

واعتبر المهاجم البولندي أن الإدارة البافارية لم تحترمه بإقدامها على هذا الأمر.