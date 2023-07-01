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فرستابن يفوز بسباق السرعة في النمسا

منذ 21 ساعة
ماكس فرستابن

ماكس فرستابن

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فاز ماكس فرستابن بطل العالم مرتين بسباق السرعة وهيمن رد بول على أول مركزين به في جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، ليعزز السائق الهولندي صدارته للترتيب العام بفارق 70 نقطة عن زميله بالفريق سيرجيو بيريز.

ووصل فرستابن إلى خط النهاية بفارق 21.048 ثانية عن بيريز في اللفة 24 بالسباق الممتد 100 كيلومتر بينما احتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث.

وحقق لانس سترول وفرناندو ألونسو ثنائي أستون مارتن المركزين الرابع والخامس وجاء نيكو هولكنبرج سائق هاس سادسا ويليه استيبان أوكون من ألبين فيما نال جورج راسل سائق مرسيدس النقطة الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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