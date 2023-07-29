فرستابن ينتزع مركز أول المنطلقين في سباق جائزة بلجيكا الكبرى

سينطلق ماكس فرستابن سائق رد بول من الصدارة في سباق السرعة، السبت، بعدما سجل أسرع لفة في التجارب التي تأجلت بسبب الأمطار بسباق جائزة بلجيكا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وسيلتحق الأسترالي الشاب أوسكار بياستري سائق مكلارين بالصف الأمامي بعدما جاء متأخرا بفارق 0.011 ثانية عن أفضل لفة سجلها فرستابن في دقيقة واحدة و49.056 ثانية.

وسينطلق كارلوس ساينز وتشارل لوكلير ثنائي فيراري من الصف الثاني.

وسيقام سباق السرعة المستقل بذاته لأول مرة في حلبة سبا، وهو الثالث بين ستة سباقات بهذا الشكل خلال الموسم الجاري.

وقال فرستابن الذي كان الأسرع في كل التجارب السابقة وكذلك التجارب التأهيلية لسباق يوم الأحد الرئيسي “كانت الأمور صعبا حقا، تماما كما حدث بالأمس”.

وسينطلق فرستابن في السباق الرئيسي من المركز السادس بعد تعرضه لعقوبة التراجع خمسة مراكز.

وأضاف فرستابن “الفارق لم يكن كبيرا مثل الأمس، لكن لم تكن هناك حاجة أيضا للمخاطرة. ربما كنت أنافس بحذر أكبر في الجزء الثاني، لكني حافظت على المركز الأول. هذا هو المهم”.

وأكد بياستري أنه لم يكن يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله، وأبدى سعادته بالانطلاق من الصف الأمامي.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الخامس، ويليه بيير جاسلي سائق ألبين، بينما احتل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المركز السابع.

ويتصدر فرستابن بطولة العالم بفارق 110 نقاط عن زميله سيرجيو بيريز، الذي سيبدأ من المركز الثامن، وسيكون بوسعه تعزيز تصدره للمسابقة في سباق السرعة حيث يحصل أول ثمانية سائقين على نقاط.