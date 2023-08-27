فرستابن يواصل كتابة التاريخ في سباقات فورمولا 1

عادل ماكس فرستابن رقم سيباستيان فيتل القياسي بالفوز في تسعة سباقات متتالية ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد انتصاره على الأمطار ليفوز بسباق بلاده هولندا للعام الثالث على التوالي، الأحد.

وحسم سائق رد بول الفوز بعد الانطلاق من مركز أول المنطلقين ليعادل رقم المعتزل فيتل والذي حققه في 2013 مع رد بول.

وهذا هو الفوز 14 على التوالي للفريق النمساوي، وحافظ على سجله المثالي في 13 سباقا هذا الموسم.

وبدأ السباق وسط أجواء جافة لكن بنهاية اللفة الأولى هطلت الأمطار قبل توقفها ثم هطلت بغزارة مما أدى إلى توقف السباق في اللفة 65 من أصل 72.

واحتل فرناندو ألونسو المركز الثاني مع أستون مارتن، وحصد نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة حيث زادت إثارة اللفات الأخيرة بعد استئناف السباق من وضع الحركة.

وانتزع بيير جاسلي سائق ألبين المركز الثالث بعد تعرض سيرجيو بيريز، زميل فرستابن وأقرب منافسيه على اللقب، لعقوبة زمنية خمس ثوان بسبب تجاوز السرعة المحددة في منطقة الصيانة مما أدى إلى تراجعه للمركز الرابع.

ويتصدر فرستابن البطولة بفارق 138 نقطة عن بيريز قبل تسعة سباقات من النهاية.

وقال فرستابن بينما احتفلت الجماهير الهولندية في المدرجات “هذا مذهل. الجماهير جعلت الأمور صعبة لاتخاذ القرارات الصحيحة وخاصة في ظل هذا الطقس. أنا فخور جدا.

“شعرت بالقشعريرة عند عزف السلام الوطني قبل بداية السباق”.

وأضاف السائق البالغ عمره 25 عاما “الجماهير كانت مستمتعة رغم هذا الطقس السيء. لذا فالأجواء كانت مذهلة”.

وهذا هو الفوز 11 لفرستابن هذا الموسم ورقم 46 في مسيرته، وقطع خطوة أخرى نحو لقبه الثالث التوالي.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الخامس وخلفه لويس هاميلتون سائق مرسيدس ولاندو نوريس سائق مكلارين.

وانتزع ألكسندر ألبون المركز الثامن مع وليامز متفوقا على أوسكار بياستري سائق مكلارين، فيما حصد إستيبان أوكون النقطة الأخيرة لألبين المملوك لرينو.