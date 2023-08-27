فرنسا تتخلص من نبيذ بقيمة 200 مليون يورو.. ما السبب؟!

أعلنت فرنسا ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، وتخصيص ميزانية تبلغ 200 مليون يورو لتعويض منتجي هذا المشروب، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب على النبيذ الأحمر والوردي في الأسواق.

ونظراً للزيادة الكبيرة في إنتاج النبيذ، يجد منتجو النبيذ الفرنسيين أنفسهم في وضعية صعبة حيث يضطرون لسحب منتجاتهم من الأسواق بسبب توفرها الزائد، مما أدى إلى تخمة في المخزون وانخفاض الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار وتأثر أجور العاملين في هذا القطاع.

وتُجرى عملية إزالة النبيذ من السوق بطريقة التقطير، حيث يتم تحويله إلى كحول يُستخدم في الصناعات المختلفة

تم تنفيذ حملة مشابهة للتقطير في العام 2020 خلال أزمة جائحة كوفيد-19.

وقد تم تقديم مساعدة مالية للمنتجين بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الحالي بمبلغ 160 مليون يورو لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.

ومع ذلك، يبدو أن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات المنتجين، لذا قررت الحكومة الفرنسية زيادة الميزانية إلى 200 مليون يورو.

وأشار وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إلى أن الهدف هو “تخفيف الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم”.

وقد شهدت فرنسا تراجعًا في استهلاك النبيذ على مر السنوات، حيث انخفض الاستهلاك من 100 لتر لكل فرنسي سنويًا في عام 1975 إلى 40 لترًا اليوم، وفقًا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).