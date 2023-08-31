فريتز يبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

تأهل تيلور فريتز المصنف التاسع للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه 6-1 و6-2 و6-2 على خوان بابلو فارياس الأربعاء، ليعادل أفضل نتيجة له في البطولة الكبرى التي تقام في بلاده.

وأظهر فريتز، الذي يسعى لأن يصبح أول أمريكي يفوز ببطولة كبرى منذ عقدين من الزمن، أفضل مستوياته على الملاعب الصلبة هذا الموسم وحقق فوزه 33 على هذه الأرضية ليتساوى مع دانييل ميدفيديف في القمة.

وقال فريتز الذي لم يخسر سوى عشرة أشواط في مباراتين حتى الآن “إنه أمر رائع أن نخوض مثل هذه المباريات. إنها أيضا تساعد على بناء الثقة.

“لم يكن لدي وقت سهل هذا العام لتخطي هذه الأدوار المبكرة، لذلك من الجيد حقا أن أدخل الملعب وأهتم بالأمور كما فعلت في المباراتين الأخيرتين”.

وضبط فريتز إيقاعه في ملعب لويس أرمسترونج بكسر إرسال فارياس القادم من بيرو في الشوط الثاني ثم كسر إرسال منافسه مرة أخرى في وقت متأخر من المجموعة الافتتاحية ليحسم الفوز بها في 26 دقيقة فقط.

وعانى فارياس للتعامل مع القوة والدقة التي أظهرها فريتز لكن اللاعب البالغ عمره 27 عاما لم يساعد نفسه بارتكاب سلسلة من الأخطاء – 29 في المباراة إجمالا- وسمح لمنافسه بمضاعفة تقدمه بشكل مريح.

وواجه فريتز مقاومة أكبر قليلا في المجموعة الثالثة لكنه تقدم وتماسك ليحقق الانتصار ويضرب موعدا في الدور الثالث مع التشيكي ياكوب منسيك المتأهل من التصفيات