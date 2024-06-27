فساتين الأميرة ديانا في مزادٍ علني في كاليفورنيا

يقام الخميس، مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابس وإكسسوارات الأميرة ديانا في كاليفورنيا، وهو ما سيتمكن محبيها من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاماً على وفاتها.

وستعرض دار مزادات جولينز خصوصاً فستانين في بيفرلي هيلز، يقدر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولاراً و400 ألف.

والفستان الأول هو من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته الأميرة ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية “ذي فانتوم أوف ذي أوبرا” الاستعراضية في لندن، أما الفستان الثاني فهو من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.

وتشمل المجموعة المعروضة، حوالي خمسين قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات.

وسيتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخصّ أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.